Папа Римский заявил в Перу о притеснении коренных народов Амазонии

МЕХИКО, 19 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил в Перу о гнете, который испытывают коренные народы, из-за экономических интересов корпораций и государств.

"Возможно, коренные народы Амазонии никогда еще не были в состоянии подобной угрозы на своих территориях, как сейчас", — приводит портал Excelsior слова понтифика в ходе встречи с примерно 4 тысячами индейцев в перуанском городе Пуэрто-Мальдонадо.

К основным угрозам для традиционного уклада жизни коренных жителей региона папа Римский отнес добычу нефти, газа, древесины и золота.

"Мы должны разрушить эту историческую парадигму, которая воспринимает Амазонию как бездонную кладовую для государств, не учитывающих интересы ее обитателей", — подчеркнул глава римско-католической церкви.