Верующие в Мурманске рассказали о том, как отметили Крещение

МУРМАНСК, 19 янв – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Желающих окунуться в ледяную купель в Мурманской области не испугать крещенскими морозами: в былые годы они приходили к Иорданям и при тридцатиградусных морозах. В этом году, говорят купальщики, бог дал хорошую погоду, а легкий морозец —10, безветрие и глубокая вера в обновление и очищение от грехов позволяют в ночь Крещения будто заново родиться.

Крещение, которое отмечается 19 января, является одним из самых древних христианских праздников. Многие верующие отправляются к водоемам, где заранее прорубается лед, и с молитвой троекратно погружаются в воду. Традиция купания на Богоявление существует в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Для кого-то она по-прежнему имеет глубокий религиозный смысл, а для кого-то это просто обряд проверки на прочности силы духа и тела.

Подготовка ледяных купелей

Январь в Мурманской области – месяц суровый, жители Заполярья не понаслышке знают о трескучих крещенских морозах, когда температура воздуха, бывает, опускается ниже минус 30. Помешать оборудованию ледяных купелей может лишь оттепель или недостаточно крепкий лед, что в этом году произошло на юге региона – там купание в Иорданях пришлось отменить из-за тонкого льда.

В Мурманске желающие окунуться в купель традиционно собираются на Семеновском озере у Домика моржей. Впрочем, приходят сюда не только опытные любители зимних купаний, но и новички, для которых погружение в ледяную воду, по их признанию, становится одновременно испытанием и всплеском неизведанных эмоций.

Прежде чем вырубать купели, спасатели проверили дно – в прошлые годы чего только не обнаруживали под толщей воды, в январе 2017 даже ключи от автомобиля выловили. В этом "улов" скромный – лыжная палка да битая бутылка.

Спасатели убедились: лед на Семеновском озере сухой и однородный, его толщина больше 50 сантиметров. В озере вырубают две купели: одну для новичков, где можно сойти вниз по деревянному настилу, держась за поручни, вторую – для тех, кто чувствует себя увереннее – здесь при желании можно и проплыть. Края проруби обсыпают мраморной крошкой. Однако, несмотря на все меры предосторожности, каждого, кто погружается в ледяную воду, страхуют спасатели – подсказывают, как лучше держаться, куда ступать.

Тепло идет изнутри



Уже в первый час после освящения купелей желающие окунуться выстраиваются в очередь. Многие признаются, что пришли впервые, долго собирались с силами, однако с края проруби решительно шагают в ледяную воду, температура которой не превышает —4.

"Ощущения похожи на те, что появляются после бани. Окунаешься – и тело приятно обжигает, жар как будто идёт изнутри. Поэтому никакого холода вообще не ощущается", — говорит Анна, которая окунулась в прорубь в первый раз, но уже решила, что будет теперь купаться каждый год.

Председатель мурманского областного общества ВОСВОД Галина Ситник приходит на Семеновское озеро каждый год в ночь Крещения уже больше 15 лет. Говорит, сама окуналась, но не в Мурманске – южнее. Однако даже стоя рядом с Иорданью, она признается, что чувствует небывалый подъем и свет в душе.

"Я вспоминаю, когда я окуналась, священник сказал: "Не бойся". Я вошла, перекрестилась, окунулась и не почувствовала никакого холода. Вышла другим человеком", — рассказывает она. Ситник подтверждает слова спасателей: на Семеновском озере в крещенскую ночь еще никому не становилось плохо, не требовалась серьезная медицинская помощь.

"На людей благодать сходит, они одухотворенные из воды выходят, с улыбкой. И всегда так, а ведь были и морозы —30, ветер страшный. А дети! Их подготовили морально – они идут как на праздник. Вера помогает. Я даже здесь постою, домой приду – совсем по-другому себя чувствую", — сказала Галина Ситник.

Известный мурманский морж Дмитрий Вахрушев – участник открытого чемпионата мира по плаванию в ледяной воде – не торопясь подходит к купели и с явным удовольствием погружается в воду. Минут пять-семь он неспешно плавает, вызывая восхищение зрителей. Дмитрий говорит, что уже и не помнит, когда начал заниматься моржеванием, плавать на длинные дистанции.

"В ледяной воде плыл километр. На открытой воде – 5-10 могу. Погода сегодня отличная, ни ветерка", — говорит Дмитрий, но все же предостерегает неподготовленных людей от повторения его заплывов.

Врачи не рекомендуют



С Вахрушевым согласна и врач по медицинской профилактике Юлия Бреславская. По ее словам, с медицинской точки зрения аргументов в пользу купания немного, медработник никогда не порекомендует купаться в ледяной воде, особенно неподготовленному человеку.

"Польза небольшая и не для всех проявляется – только для абсолютно здоровых людей, которые не имеют никаких хронических заболеваний, которые готовятся в течение всего года, для которых ежедневный душ заканчивается обливанием холодной водой", — поясняет доктор.

Чувство эйфории у купальщиков в ледяной воде она объясняет биохимической реакцией организма – выработкой гормонов удовольствия. Но вот у людей со слабой сердечно-сосудистой системой удовольствие может быстро закончиться – у них велика вероятность сердечных приступов, возникновения инсульта.

"Даже летом, когда мы вступаем в холодную воду, чувствуем онемение – сосуды начинают сжиматься, кровь приливает от периферии к центру, к внутренним органам. Происходит перегрузка. Если сердце здоровое, оно справится. Если есть заболевания – это большая и непредсказуемая нагрузка на сердце", — поясняет Бреславская.

Кроме того, она предупреждает мужчин об отрицательном влиянии ледяной воды на процесс сперматогенеза, да и простатит при переохлаждении – не редкость. Еще один фактор риска – переохлаждение, что весьма нежелательно для людей, склонных к простудным заболеваниям.

"Если человек решил окунуться, он должен ответить на вопрос – зачем. Часто можно услышать – пойду, смою грехи, но это вообще отношения к купанию не имеет. Грехи смываются в таинствах исповеди, покаяний", — считает врач.

Многие из тех, кто в морозную заполярную ночь отправился к ледяной купели, верят в то, что святая вода поможет им очиститься от грехов и задуматься о душе и хороших поступках. А священники напоминают о том, что в этом обряде главное – сила духа, а не тела, и для того, чтобы получить прощение, необходимо искренне раскаяться и исповедаться.