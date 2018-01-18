Посол: Запад не замечает проблему разрушения сербских церквей в Косово

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Запад не замечает проблему разрушения сербских церквей в Косово, заявил в четверг посол Сербии в РФ Славенко Терзич в ходе премьеры документального фильма "Косово: момент в цивилизации", прошедшего в МИА "Россия сегодня".

Только с 17-19 марта 2004 года в Косово албанские экстремисты разрушили и сожгли 25 православный церквей и монастырей, среди которых и средневековые памятники архитектуры, находившиеся под защитой ЮНЕСКО. Всего с 1999 года в сербском крае Косово и Метохия разрушениям подверглось более 140 храмов и монастырей Сербской православной церкви. Речь идет о самой значительной культурной катастрофе в Европе после Второй мировой войны.

"Мы видим сегодня настоящую драму и нашего культурного наследия и нашего народа в этом историческом крае Сербии. К сожалению, весь мир, и прежде всего западный мир, смотрит эту драму, эту трагедию с определенным равнодушием", — сказал Терзич.

По его словам, уже несколько столетий происходит этническая чистка сербского населения Косово.

"Албанцы Косово и Метохии не являлись историческими жителями этой территории, они пришли туда в конце семнадцатого столетия в течение последних трех столетий они постоянно систематически, с поддержкой великих сил организовывали этническую чистку этих территорий. Об этом говорят многие исторические факты", — отметил посол.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.