Духовенство РПЦ освятит на Крещение все океаны планеты

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Духовенство Русской православной церкви на праздник Крещения 19 января освятит воды во всех четырех океанах: Северном ледовитом, Атлантическом, Индийском и Тихом, сообщили РИА Новости в РПЦ.

"Традиционно каждый год в Крещенский сочельник и в праздник Крещения духовенство Московского патриархата освящает воду, в том числе, в открытых источниках. И конечно, священнослужители храмов, расположенных в прибрежных населенных пунктах, на берегах океанов, могут освящать и океанскую воду", — сказал РИА Новости секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

По его словам, патриаршие приходы действуют, в частности, в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии: В Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах.

Религиовед, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев уточнил, что некоторые океаны освящают сразу в нескольких точках, например, северный Ледовитый океан (на его берегах есть несколько приходов Русской церкви).

Одной из точек, где освятят Северный Ледовитый океан, станет побережье моря Лаптевых в поселке Тикси (Якутия).

Протоиерей Тимофей Золотусский сообщил РИА Новости, что освятит в пятницу воды Атлантического океана на берегу Рейкьявика (Исландия). Отец Тимофей уже несколько лет подряд освящает на Крещение Атлантический океан. По его словам, "на побережье собираются многочисленные исландцы, некоторые из которых, несмотря на холод, решаются последовать древней христианской традиции и погружаются в освященную воду".

Архимандрит Александр (Заркешев) рассказал, что днем 19 января с побережья в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) освятит воды Персидского залива, соединенного Ормузским проливом, Оманским заливом и Аравийским морем с Индийским океаном.

Тихий океан освятят с побережья РФ в районе Японского (бухта Новик) и Охотского (бухта Гертнера) морей, а также с побережья Таиланда (Сиамский залив, соединенный с океаном).