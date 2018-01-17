Патриарх Сербский выступил с заявлением по поводу убийства Ивановича

БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Убитый в Косово сербский политик Оливер Иванович остался в крае, несмотря на постоянное давление, ценой собственной жизни, заявил патриарх Сербский Ириней.

Свое заявление глава Сербской православной церкви (СПЦ) сделал на религиозном ТВ "Храм".

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит утром во вторник в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".

"Многие были вынуждены покинуть территорию Старой Сербии (Косово и Метохии – ред.). Иванович терпел давление, и был подвергнут тяжелейшим испытаниям. Хотя он и мог оставить свою землю, не хотел этого делать любой ценой. К сожалению, он не сделал этого даже ценой собственной жизни", — разместил телеканал видеозапись заявления сербского патриарха.

Патриарх Ириней назвал погибшего "самым светлым примером нашего народа".

"Выстрел в Оливера Ивановича — это выстрел в сербов и Сербию", — сказал глава СПЦ, который также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал мира сербам в Косово.

Иванович был арестован властями самопровозглашенного Косово в январе 2014 года вместе с еще четырьмя косовскими сербами по обвинению в военных преступлениях над албанским населением края в 1999 и 2000 годах. Судебный процесс начался в декабре 2014 года, причем Ивановичу было отказано в освобождении из-под ареста на время разбирательства. Седьмого августа 2015 года экс-министр начал голодовку в знак протеста и через неделю был помещен в больницу по состоянию здоровья.

В январе 2016 года он был признан судом самопровозглашенной республики Косово виновным в военном преступлении 14 апреля 1999 года и осужден на девять лет лишения свободы. Апелляционный суд в Приштине в феврале 2017 года выпустил Ивановича под домашний арест и назначил повторное разбирательство по прежним обвинениям. В ожидании процесса он активно занимался политикой.