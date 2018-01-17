РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Отец и дети: приговор священнику Грозовскому оставил недовольными всех

15:2517.01.2018
(обновлено: 16:16 17.01.2018)
534908
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСвященник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018Священник Глеб Грозовский после оглашения приговора в Приозерском городском суде Ленинградской области. 17 января 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Священника Глеба Грозовского признали виновным в растлении трех несовершеннолетних девочек. Приозерский городской суд Ленобласти приговорил его к 14 годам заключения. Впрочем, сам духовник игроков футбольного "Зенита", как его представляют в СМИ, намерен оспаривать это решение до последнего. Подробности скандального разбирательства — в материале РИА Новости.

Два эпизода

Кроме того, суд обязал Грозовского выплатить каждой из трех потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации. Священник собирается обжаловать приговор в Ленинградском областном суде в ближайшие десять дней.

По версии следствия, в июне 2013-го в гостинице на территории детского лагеря православного клуба путешественников "Филадельфия" на греческом острове Кос 34-летний Глеб Грозовский "совершил насильственные действия сексуального характера" в отношении двух школьниц девяти и 12 лет. Еще один подобный эпизод произошел в православном лагере на острове Коневец на Ладожском озере в 2009 году.

"Все православные родители на моей стороне и знают, что обвинения сфабрикованы и являются следствием моей социальной активности и твердой гражданской позиции, которую готов отстаивать. А также впредь защищать честь своего сана как священника и достоинство как гражданина!" — так осенью 2013 года отреагировал Грозовский, узнав, что заочно арестован по решению Приморского районного суда Петербурга.

© РИА НовостиАккаунт "ВКонтакте" священника Глеба Грозовского
© РИА Новости
Аккаунт "ВКонтакте" священника Глеба Грозовского

Сторонники священника убеждены: дело носит заказной характер. Они отмечают, что там "много эмоций, но мало фактов". Грозовский, по их словам, собирался открыть центр реабилитации наркозависимых, на это выделялись государственные средства. И ему решили помешать конкуренты, которые также "заинтересованы в получении двух миллиардов рублей".

Позиция РПЦ

Священник Глеб Грозовский в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
В РПЦ призвали объективно рассмотреть дело Грозовского
Выдвинутые обвинения оказались неожиданностью для всех — от руководства футбольного клуба "Зенит", в котором Грозовский числился "советником генерального директора", до многочисленных священников, хорошо его знавших. В Гатчинском районе священника очень уважали и среди духовенства, и миряне.

Наверное, поэтому после оглашения приговора в Гатчинской епархии не спешат с выводами: приговор не вступил в законную силу, впереди еще череда апелляций. В Московской патриархии от комментариев воздержались, сославшись на ту же причину.

В 2014 году патриарх Кирилл, получив письмо от Грозовского и его родственников с просьбой о защите, поручил правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить обстоятельства дела и позицию сторон "для установления истины". В беседе с РИА Новости директор центра Роман Силантьев заверил, что запрещенного в служении (временно отстраненного от должности. — Прим. ред.) священника пока не будут лишать сана.

Детектор лжи и подписи в защиту

Священник Глеб Грозовский
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Защита Грозовского: в деле с экстрадицией священника все не так гладко
Общественное мнение разделилось: одни не верили, что "ватиканский сценарий" возможен в России, другие ринулись обвинять РПЦ и огульно все духовенство в попустительстве. В 2014 году была создана группа в защиту священника. Ее участники обращали внимание на различные нестыковки в показаниях потерпевших и свидетелей.

Сторонники Грозовского даже открыли специальный сайт, где публиковали различные материалы, в том числе и показания свидетелей. В шапке сайта — девиз: "Неважно, в чем тебя обвиняют, — истина освободит!" (эту же фразу священник произнес в своем последнем слове). Петицию в защиту священнослужителя подписали более 400 человек, среди них — два чемпиона мира по боксу.

Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Суд не стал рассматривать жалобу священника Грозовского в его отсутствие
Однако у критиков священника были не менее веские доводы. Их особенно разозлило то, что Грозовский незадолго до начала следствия направился в "рабочую командировку" по линии епархии в Израиль, хотя потом выяснилось, что он туда поехал целиком по собственной инициативе.

Грозовский не желал возвращаться в Россию, несмотря на публичные увещевания из патриархии. Но осенью 2014 года Генпрокуратура Израиля задержала священника по запросу российских правоохранительных органов. Попытки адвокатов представить возбужденное в России уголовное дело как политический заказ и добиться предоставления убежища священнику были тщетными.

Судебные тяжбы в Израиле длились больше года. Защита Грозовского говорила, что его могут убить в израильской тюрьме. В 2016-м Израиль все же экстрадировал подозреваемого на родину, где ему уже очно предъявили обвинение. Судебный процесс над священником начался 22 июня — как и все дела по статье "Педофилия", в закрытом режиме.

Это еще не конец

В правозащитном центре Всемирного русского народного собора полагают, что вышестоящие суды отменят решение. "Адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции", — обращает внимание Силантьев.

"Я лично не верю в виновность отца Глеба. Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — добавляет он.

Примерно то же говорит Любовь Грозовская, сестра обвиненного. По ее словам, такого "уровня хамства и наглости", как во время этого процесса, она не встречала.

"Похоже, вокруг один сплошной заговор и круговая порука", — сетует она.

© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСестра бывшего настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области Глеба Грозовского
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Сестра бывшего настоятеля храма Иоанна Воина в деревне Верево Ленинградской области Глеба Грозовского

А вот Следственный комитет припомнил Грозовскому попытку уйти от наказания и то, что он, находясь в Израиле, "развязал кампанию по обвинению следствия в фальсификации материалов дела".

"Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде", — утверждают в СК.

Позиции сторон с 2013 года мало изменились. Видимо, приговор Приозерского городского суда станет лишь запятой, а не точкой в этом громком деле.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
astarta274
Да у нас сейчас 90% "решений" наших насквозь гнилых "судов" - это липа и шельмование граждан с целью сокрытия имитации бурной деятельности давно разучившегося работать "следствия".
"Хамство, наглость, сплошной заговор и круговая порука" давно стали визитной карточкой "работы" паразитирующих на наши налоги госнасекомых.
16:21
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
7777722
Так 2 миллиарда поделили уже или нет?
17:04
17.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена