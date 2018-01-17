Отец и дети: приговор священнику Грозовскому оставил недовольными всех

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Антон Скрипунов. Священника Глеба Грозовского признали виновным в растлении трех несовершеннолетних девочек. Приозерский городской суд Ленобласти приговорил его к 14 годам заключения. Впрочем, сам духовник игроков футбольного "Зенита", как его представляют в СМИ, намерен оспаривать это решение до последнего. Подробности скандального разбирательства — в материале РИА Новости.

Два эпизода

Кроме того, суд обязал Грозовского выплатить каждой из трех потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации. Священник собирается обжаловать приговор в Ленинградском областном суде в ближайшие десять дней.

По версии следствия, в июне 2013-го в гостинице на территории детского лагеря православного клуба путешественников "Филадельфия" на греческом острове Кос 34-летний Глеб Грозовский "совершил насильственные действия сексуального характера" в отношении двух школьниц девяти и 12 лет. Еще один подобный эпизод произошел в православном лагере на острове Коневец на Ладожском озере в 2009 году.

"Все православные родители на моей стороне и знают, что обвинения сфабрикованы и являются следствием моей социальной активности и твердой гражданской позиции, которую готов отстаивать. А также впредь защищать честь своего сана как священника и достоинство как гражданина!" — так осенью 2013 года отреагировал Грозовский, узнав, что заочно арестован по решению Приморского районного суда Петербурга.

© РИА Новости Аккаунт "ВКонтакте" священника Глеба Грозовского © РИА Новости Аккаунт "ВКонтакте" священника Глеба Грозовского

Сторонники священника убеждены: дело носит заказной характер. Они отмечают, что там "много эмоций, но мало фактов". Грозовский, по их словам, собирался открыть центр реабилитации наркозависимых, на это выделялись государственные средства. И ему решили помешать конкуренты, которые также "заинтересованы в получении двух миллиардов рублей".

Позиция РПЦ

Выдвинутые обвинения оказались неожиданностью для всех — от руководства футбольного клуба "Зенит", в котором Грозовский числился "советником генерального директора", до многочисленных священников, хорошо его знавших. В Гатчинском районе священника очень уважали и среди духовенства, и миряне.

Наверное, поэтому после оглашения приговора в Гатчинской епархии не спешат с выводами: приговор не вступил в законную силу, впереди еще череда апелляций. В Московской патриархии от комментариев воздержались, сославшись на ту же причину.

В 2014 году патриарх Кирилл, получив письмо от Грозовского и его родственников с просьбой о защите, поручил правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить обстоятельства дела и позицию сторон "для установления истины". В беседе с РИА Новости директор центра Роман Силантьев заверил, что запрещенного в служении (временно отстраненного от должности. — Прим. ред.) священника пока не будут лишать сана.

Детектор лжи и подписи в защиту

Общественное мнение разделилось: одни не верили, что "ватиканский сценарий" возможен в России, другие ринулись обвинять РПЦ и огульно все духовенство в попустительстве. В 2014 году была создана группа в защиту священника. Ее участники обращали внимание на различные нестыковки в показаниях потерпевших и свидетелей.

Сторонники Грозовского даже открыли специальный сайт, где публиковали различные материалы, в том числе и показания свидетелей. В шапке сайта — девиз: "Неважно, в чем тебя обвиняют, — истина освободит!" (эту же фразу священник произнес в своем последнем слове). Петицию в защиту священнослужителя подписали более 400 человек, среди них — два чемпиона мира по боксу.

Однако у критиков священника были не менее веские доводы. Их особенно разозлило то, что Грозовский незадолго до начала следствия направился в "рабочую командировку" по линии епархии в Израиль, хотя потом выяснилось, что он туда поехал целиком по собственной инициативе.

Грозовский не желал возвращаться в Россию, несмотря на публичные увещевания из патриархии. Но осенью 2014 года Генпрокуратура Израиля задержала священника по запросу российских правоохранительных органов. Попытки адвокатов представить возбужденное в России уголовное дело как политический заказ и добиться предоставления убежища священнику были тщетными.

Судебные тяжбы в Израиле длились больше года. Защита Грозовского говорила, что его могут убить в израильской тюрьме. В 2016-м Израиль все же экстрадировал подозреваемого на родину, где ему уже очно предъявили обвинение. Судебный процесс над священником начался 22 июня — как и все дела по статье "Педофилия", в закрытом режиме.

Это еще не конец

В правозащитном центре Всемирного русского народного собора полагают, что вышестоящие суды отменят решение. "Адвокат и общественный защитник говорили о многочисленных нарушениях в ходе процесса в суде первой инстанции", — обращает внимание Силантьев.

"Я лично не верю в виновность отца Глеба. Смущает хотя бы то, что пострадавшие — уже довольно взрослые девицы — на суд не явились", — добавляет он.

Примерно то же говорит Любовь Грозовская, сестра обвиненного. По ее словам, такого "уровня хамства и наглости", как во время этого процесса, она не встречала.

"Похоже, вокруг один сплошной заговор и круговая порука", — сетует она.

А вот Следственный комитет припомнил Грозовскому попытку уйти от наказания и то, что он, находясь в Израиле, "развязал кампанию по обвинению следствия в фальсификации материалов дела".

"Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло подтверждения в ходе следствия и в суде", — утверждают в СК.

Позиции сторон с 2013 года мало изменились. Видимо, приговор Приозерского городского суда станет лишь запятой, а не точкой в этом громком деле.