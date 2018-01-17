Гатчинская епархия РПЦ о деле Грозовского: "точка еще не поставлена"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. В Гатчинской епархии Русской православной церкви, где служил приговоренный к 14 годам колонии за педофилию священник Глеб Грозовский, считают, что в его деле "точка еще не поставлена", так как сторона защиты воспользуется правом подачи апелляции, сообщил РИА Новости представитель епархии.

Приозерский городской суд Ленобласти в среду признал Грозовского виновным в педофилии, его приговорили к 14 годам колонии. Кроме того, Грозовский должен будет выплатить каждой из потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

"Решение суда мы не комментируем. Насколько я понимаю, у стороны защиты есть возможность подать апелляцию. Поэтому точка в деле еще не поставлена, история продолжается", — заявил представитель Гатчинской епархии РПЦ.

Как установил суд, Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, тогда же РПЦ отстранила Грозовского от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле. Сначала он заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд стал его личной инициативой.

Осенью 2014 года израильская полиция задержала Грозовского, а два года спустя священника экстрадировали в Россию. Еще находясь за границей, священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.

Подробнее о деле петербургского священника Глеба Грозовского читайте в справке РИА Новости >>

