В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. России необходимо вернуться к старому юлианскому календарю, использовавшемуся в стране до революции, вместо действующего сейчас григорианского, заявил во вторник первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

"Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что празднование Рождества Христова необходимо перенести на 25 декабря (в соответствии с действующим в РФ григорианским календарем – ред.). Я сторонник "старого стиля" и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет", — приводит слова Щипкова синодальный отдел.

РПЦ пользуется в своих богослужениях юлианским календарем ("старый стиль"), в то время как Россия, вместе с большинством стран пользуется григорианским календарем ("новый стиль"). Поэтому Новый год в РФ празднуют вместе со всем миром, а Рождество – по "старому стилю" 7 января.

По мнению Щипкова, единственной хранительницей традиций в России остается Русская церковь, а любая модернизация является политическим трендом. "Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться", — подчеркнул Щипков.