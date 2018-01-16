Около 2,5 тысяч человек будут дежурить во время крещенских купаний в Москве

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Порядка 2,5 тысяч спасателей МЧС, работников коммунальных служб, сотрудников полиции, медицинских бригад и волонтёров задействуют в Москве в местах проведения крещенских купаний для обеспечения безопасности, сообщается в материалах к президиуму правительства столицы.

Согласно материалам, безопасность при проведении купаний обеспечат более 600 спасателей МЧС и волонтёров, около 700 работников коммунальных служб, около 700 сотрудников полиции, 16 спасательных судов.

Для оказания первой помощи в случае необходимости около купелей будет организовано дежурство 60 медицинских бригад. Кроме того, в местах проведения купаний будет задействовано 74 единицы специальной техники.

Как сообщалось ранее, в Москве к крещенским купаниям во всех округах города организовано 59 купелей.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.