Власти Москвы организуют для крещенских купаний 59 мест

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти Москвы организуют 59 мест для обряда крещенских купаний в 2018 году, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Крещенские купания пройдут с 18.00 18 января до 12.00 19 января. Будет подготовлено 59 мест для проведения обряда купания. Численность участников купания может составить более 120 тысяч человек", — сказал Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день толщина льда на московских водоемах не превышает 15-20 сантиметров, что не позволяет осуществлять массовый выход людей на лёд.

"Исходя из техники безопасности, все места купаний будут оснащены специальными настилами", — добавил заммэра.