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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Неделя памяти жертв Холокоста откроется выставкой в Совфеде и ООН

11:1116.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВо время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантностиВо время церемонии зажжения свечей, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Серия мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста (27 января), пройдет по всей России и начнется с открытия выставки в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК), который выступает одним из организаторов мероприятий.

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© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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"Неделя памяти-2018" официально стартует 17 января с открытия выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" в Совете Федерации… Откроют выставку, как ожидается, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сенаторы, общественные деятели, бывшие узники лагерей и гетто. В числе экспонатов — более 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из 15 архивов, музеев и фондов России, Украины, Франции, Швейцарии. В этом году выставка впервые будет представлена в посольствах России во многих европейских странах, а в конце января – в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", — говорится в сообщении.

Кульминацией "Недели памяти" станет большой мемориальный вечер в московской "Геликон-опере", гостями которого станут более 400 человек, а в их числе – известные политики, деятели бизнеса и культуры. На концерте выступят звёзды театра и классической музыки: народная артистка РФ Ксения Раппопорт, пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис, юная скрипачка Анна Зильберборд и оркестр Московского музыкального театра "Геликон-Опера" под управлением дирижёра Владимира Альтшулера.

"В этом году впервые центральное мероприятие "Недели" будет доступно всем желающим: получить билет на гала-концерт можно будет, перечислив благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство", в рамках которой в 2018 году планируется установить в России 26 памятников жертвам Холокоста. Таким образом, те, кто придут на концерт, сами поучаствуют в сохранении памяти о катастрофе, а значит, в предотвращении ее в будущем", — уточняют в пресс-службе РЕК.

Памятные акции, научные конференции и показы фильмов о Холокосте пройдут во многих регионах страны. С программой мероприятий, как пояснили в РЕК, можно ознакомиться на сайте memoryweek.ru.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен ООН в качестве памятной даты в 2005 году. Именно 27 января Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), где, по разным данным, погибло от 1,5 до 4 миллионов человек. Всего жертвами Холокоста, по распространенным оценкам, стали более 6 миллионов евреев.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
Нет, я конечно понимаю, что для евреев это большая трагедия. О каком "Вернуть достоинство" может идти речь? В годы Второй Мировой Войны больше кроме евреев никого в таких количествах не погибло? И если быть до конца честными, как бы это кому не нравилось, то и среди немцев погибло немало мирных людей, и ничуть не меньше чем евреев. Не стоит забывать, что и среди немцев было немало тех, кто боролся с фашизмом не щадя своих жизней, и немало погибло тех, кого сами фашисты убили.
И совсем уж некрасиво проводить такое мероприятие в России, забывая вспомнить всех остальных, кто отдал свои жизни, приближая победу. Отдав свои жизни: на полях сражения и в плену у фашистов, в тылу на полях и у станков на заводах. Они ничего не просили для себя. Они просто хотели, чтобы наступил МИР...
Стыдно. Стыдно, что страна вспоминает про них всего лишь два дня в году.
А теперь - можете ругать.
11:45
16.01.2018
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