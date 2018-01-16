МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Серия мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста (27 января), пройдет по всей России и начнется с открытия выставки в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК), который выступает одним из организаторов мероприятий.

"Неделя памяти-2018" официально стартует 17 января с открытия выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" в Совете Федерации… Откроют выставку, как ожидается, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сенаторы, общественные деятели, бывшие узники лагерей и гетто. В числе экспонатов — более 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из 15 архивов, музеев и фондов России, Украины, Франции, Швейцарии. В этом году выставка впервые будет представлена в посольствах России во многих европейских странах, а в конце января – в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", — говорится в сообщении.

Кульминацией "Недели памяти" станет большой мемориальный вечер в московской "Геликон-опере", гостями которого станут более 400 человек, а в их числе – известные политики, деятели бизнеса и культуры. На концерте выступят звёзды театра и классической музыки: народная артистка РФ Ксения Раппопорт, пианистка Полина Осетинская, кларнетист Юлиан Милкис, юная скрипачка Анна Зильберборд и оркестр Московского музыкального театра "Геликон-Опера" под управлением дирижёра Владимира Альтшулера.

"В этом году впервые центральное мероприятие "Недели" будет доступно всем желающим: получить билет на гала-концерт можно будет, перечислив благотворительное пожертвование. Все собранные средства будут направлены на программу Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство", в рамках которой в 2018 году планируется установить в России 26 памятников жертвам Холокоста. Таким образом, те, кто придут на концерт, сами поучаствуют в сохранении памяти о катастрофе, а значит, в предотвращении ее в будущем", — уточняют в пресс-службе РЕК.

Памятные акции, научные конференции и показы фильмов о Холокосте пройдут во многих регионах страны. С программой мероприятий, как пояснили в РЕК, можно ознакомиться на сайте memoryweek.ru.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен ООН в качестве памятной даты в 2005 году. Именно 27 января Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), где, по разным данным, погибло от 1,5 до 4 миллионов человек. Всего жертвами Холокоста, по распространенным оценкам, стали более 6 миллионов евреев.