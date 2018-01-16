Папа Римский прибыл с визитом в Чили

МЕХИКО, 16 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск в понедельник вечером прибыл с визитом в Чили, сообщила президент страны Мишель Бачелет.

"Добро пожаловать в Чили, Папа Франциск. Вас встречает страна, изменившаяся после визита Иоанна Павла II. Мы стали более справедливым, свободным и толерантным обществом", — написала Бачелет в своем микроблоге в Twitter. Она опубликовала фотографию встречи понтифика у самолета.

Согласно расписанию, официальная программа визита Папы начинается во вторник в Сантьяго, где он проведет первую публичную мессу, встретится с президентом Бачелет и духовенством, а также впервые посетит женскую тюрьму. В среду и четверг понтифик побывает еще в двух городах – Темуко и Икике, где отслужит еще по одной мессе.

По неофициальным данным, Франциск может также встретиться с пострадавшими во времена диктатуры Аугусто Пиночета, однако в официальной программе такая встреча пока не значится.

Чили считается страной с наименьшим влиянием католической церкви в Латинской Америке: по данным опросов, лишь 37% населения считают себя верующими. Кроме того, чилийцы находятся на самом последнем месте в регионе в части положительной оценки деятельности Папы. Перед началом визита в Чили неизвестные напали на несколько католических храмов в знак протеста против приезда в страну понтифика. МВД Чили заявило об отсутствии угрозы для Франциска во время пребывания на чилийской земле.

Вечером 18 января папа Римский вылетает из Чили в Перу, визит в эту страну продлится до 21 января.

В понедельник, пролетая по пути в Чили над территорией своей родины Аргентины, Папа Римский направил телеграмму с наилучшими пожеланиями для аргентинцев на имя президента Маурисио Макри. "От имени всего аргентинского народа благодарю за приветствия и благословление понтифика. Желаю, чтобы его визит в братские Чили и Перу стал источником мира, надежды и воодушевления", — написал в своим микроблоге в Twitter президент Макри.