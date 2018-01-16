Папа Римский прибыл с визитом в Чили

МЕХИКО, 16 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск в понедельник вечером прибыл с визитом в Чили, сообщила президент страны Мишель Бачелет.
Согласно расписанию, официальная программа визита Папы начинается во вторник в Сантьяго, где он проведет первую публичную мессу, встретится с президентом Бачелет и духовенством, а также впервые посетит женскую тюрьму. В среду и четверг понтифик побывает еще в двух городах – Темуко и Икике, где отслужит еще по одной мессе.
По неофициальным данным, Франциск может также встретиться с пострадавшими во времена диктатуры Аугусто Пиночета, однако в официальной программе такая встреча пока не значится.
Вечером 18 января папа Римский вылетает из Чили в Перу, визит в эту страну продлится до 21 января.
В понедельник, пролетая по пути в Чили над территорией своей родины Аргентины, Папа Римский направил телеграмму с наилучшими пожеланиями для аргентинцев на имя президента Маурисио Макри. "От имени всего аргентинского народа благодарю за приветствия и благословление понтифика. Желаю, чтобы его визит в братские Чили и Перу стал источником мира, надежды и воодушевления", — написал в своим микроблоге в Twitter президент Макри.