В Крыму на Крещение освятят воды Черного моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Освящение морской воды и крестный ход пройдут в прибрежных городах Крыма по случаю праздника Крещения, сообщила Симферопольская и Крымская епархия.

"В Ялте на Крещение Господне пройдет крестный ход… Благочинный Ялтинского церковного округа протоиерей Адам Дмитренко проведет праздничный молебен, после чего желающие смогут окунуться в морскую воду. Затем участники праздника запустят в небо белых голубей", — говорится в сообщении. Молебен будет посвящен сохранению и развитию крымских курортов, а также благополучному проведению курортного сезона.

В Евпатории праздничные мероприятия начнутся с божественной литургии в Свято-Николаевском соборе, после чего будет совершен чин освящения воды на пляже "Солярис" и купание в море.

В Севастополе празднества также начнутся с божественной литургии в кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Затем запланировано водоосвящение и крестный ход к побережью. После чина освящения морской воды все желающие смогут окунуться в море.

Освящение морской воды и купание верующих состоится также в Саках, Алуште, поселке Николаевка (Симферопольский район), селе Малореченское на южном берегу Крыма.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в освящаемых прорубях.