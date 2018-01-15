В Раде призвали власти Украины вмешаться в ситуацию с нападениями на церкви

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. Лидер украинской парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко требует от властей Украины вмешаться в ситуацию с нападениями радикальных группировок на церкви, говорится в сообщении пресс-службы политической силы в понедельник.
"Мы требуем, чтобы руководство страны прекратило религиозную и межконфессиональную войну, которая началась в государстве с использованием радикальных группировок, которые находятся под контролем руководства правоохранительных органов, о чем все знают. Это крайне опасное явление, которое может разрушить государственность. Мы настаиваем, чтобы руководство государства вмешалось и прекратило это", — цитирует пресс-служба слова Бойко.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.