Папа Римский заявил, что опасается начала ядерной войны

РИМ, 15 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск признал, что всерьез опасается возможности начала ядерной войны.

"Да, я действительно боюсь. Мы находимся на грани. Достаточно инцидента, чтобы вызвать войну. И после такого шага ситуация рискует обвалиться. Поэтому необходимо уничтожить вооружения, прилагать усилия для ядерного разоружения", — заявил в понедельник понтифик, общаясь с журналистами на борту самолета во время перелета из Рима в Сантьяго.

По указанию папы Франциска сопровождающим его в поездке журналистам была роздана фотография, сделанная в японском городе Нагасаки после американской ядерной бомбардировки в августе 1945 года. На оборотной стороне фото понтифик написал "Плод войны", сообщают представители итальянских СМИ, находящиеся на борту самолета.

В понедельник утром папа Франциск вылетел из Рима в Сантьяго, начав свою 22-ю зарубежную апостольскую поездку, в ходе которой он посетит Чили и Перу. Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на 22 января.