ОП РФ обратится в прокуратуру из-за невозвращения мечетей мусульманам

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Общественная палата обратится к генеральному прокурору РФ с заявлением о нарушении законодательства в ряде регионов, где мусульманским общинам местные власти отказываются передавать здания мечетей, заявил в понедельник глава комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

"Ситуация с мечетями — безобразие. Я просил бы подготовить заявление Общественной палаты о нарушении закона о реституции — с тем, чтобы мы обратились к генеральному прокурору по этому вопросу. Абсолютно недопустимая ситуация, и здесь голос Палаты должен звучать в полный рост. Думаю, что коллеги меня поддержат", — сказал Дискин на круглом столе в ОП.

В ходе дискуссии председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы и член Общественной палаты Альбир Крганов сообщил о том, что в нарушение действующего федерального закона №327 ("О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности") ряд зданий бывших мечетей не передаются мусульманским общинам. В пример Крганов привел, в частности, ситуацию в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Ставрополе.

"В Ростове до 1963 года работала мечеть, потом ее отдали под солдатский клуб, а вот недавно эту мечеть за 26 миллионов рублей администрация города продала. Уже 50 лет религиозная организация просит его (здание бывшей мечети — ред.) вернуть, но что ей сказали? "Вы за свои средства Дом культуры для военной части отремонтируйте, мы потом вам мечеть дадим". И эту мечеть на глазах у всех граждан просто продали", — заявил Крганов.

По его словам, также "непонятная ситуация" сложилась в Ульяновске, где здание старинной мечети, построенной 120 лет назад, "продали какой-то структуре". После этого представители этой структуры, сообщил муфтий, уже вышли на мусульман и сказали, что готовы им "за 70 миллионов рублей эту мечеть продать".

"В Ставрополе, в центре, у нас мечеть стоит — ее тоже отдали под культурную организацию… Ну решите вопрос, помогите верующим людям. Ведь закон о реституции-то принят — мы как бы возвращаем (здания — ред.), и здесь нужно правильно к этому относиться", — заявил Крганов.

По его мнению, в некоторых случаях речь может идти о "непрофессионализме региональных чиновников, который приводит иногда к большим проблемам".