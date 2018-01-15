В Церкви отметили псевдорелигиозный характер отношения к телу Ленина в СССР

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Многие ритуалы советской идеологии, включая отношение к телу Ленина, преследовали собой цель заменить христианское почитание святых, для верующих подобная подмена понятий очевидна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение в мавзолей Владимира Ленина — с почитанием мощей святых. По его словам, советская власть приспособила под свою идеологию "то, что человечество уже давно изобрело".

"Указания на ритуальный, даже квазирелигиозный характер советской идеологии далеко не ново. Насколько я понимаю, сейчас не было никакой попытки представить это как неожиданное и новое мнение. Советская идеология была ритуализирована, ее ритуалы должны были, в том числе, заменить христианское почитание святых. На эту тему выходило множество научных исследований и публицистических текстов, начиная от поиска религиозности или квазирелигиозности в работах Карла Маркса и заканчивая ритуальным характером советской системы в целом", — сказал Легойда.

Любой "национальный миф", по его мнению, всегда строится с использованием определенных ритуалов. Представитель Русской православной церкви (РПЦ) привел в пример США, на национальной валюте которых присутствует надпись In God we trust ("Мы верим в Бога") и где сильно почитание национальных героев, таких, как Авраам Линкольн.

"Псевдорелигиозный, характер мавзолея и содержащегося там тела (Ленина) очевиден для любого исследователя культуры. При этом понятно, что для христианина эти "мощи" — псевдо-мощи, и главным здесь является вопрос не внешнего сходства, а истины, которая в христианстве есть Христос", — подчеркнул глава синодального отдела.

Он также напомнил слова патриарха Тихона, первого предстоятеля Русской Церкви после восстановления патриаршества, впоследствии канонизированного в лике святых. "По мощам и елей", — сказал тот, когда при строительстве первого мавзолея Ленина была повреждена система канализации, и зловонная жижа залила все вокруг. Об этих словах патриарха вспоминал входивший в "похоронную комиссию" видный большевик Бонч-Бруевич. С весенней оттепелью в мавзолее установился отвратительный запах, из-за чего было принято решение снести сооружение и установить на его месте новое.