В Церкви отметили псевдорелигиозный характер отношения к телу Ленина в СССР

13:0615.01.2018
(обновлено: 13:22 15.01.2018)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Многие ритуалы советской идеологии, включая отношение к телу Ленина, преследовали собой цель заменить христианское почитание святых, для верующих подобная подмена понятий очевидна, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение в мавзолей Владимира Ленина — с почитанием мощей святых. По его словам, советская власть приспособила под свою идеологию "то, что человечество уже давно изобрело".
"Указания на ритуальный, даже квазирелигиозный характер советской идеологии далеко не ново. Насколько я понимаю, сейчас не было никакой попытки представить это как неожиданное и новое мнение. Советская идеология была ритуализирована, ее ритуалы должны были, в том числе, заменить христианское почитание святых. На эту тему выходило множество научных исследований и публицистических текстов, начиная от поиска религиозности или квазирелигиозности в работах Карла Маркса и заканчивая ритуальным характером советской системы в целом", — сказал Легойда.
Любой "национальный миф", по его мнению, всегда строится с использованием определенных ритуалов. Представитель Русской православной церкви (РПЦ) привел в пример США, на национальной валюте которых присутствует надпись In God we trust ("Мы верим в Бога") и где сильно почитание национальных героев, таких, как Авраам Линкольн.
"Псевдорелигиозный, характер мавзолея и содержащегося там тела (Ленина) очевиден для любого исследователя культуры. При этом понятно, что для христианина эти "мощи" — псевдо-мощи, и главным здесь является вопрос не внешнего сходства, а истины, которая в христианстве есть Христос", — подчеркнул глава синодального отдела.
Он также напомнил слова патриарха Тихона, первого предстоятеля Русской Церкви после восстановления патриаршества, впоследствии канонизированного в лике святых. "По мощам и елей", — сказал тот, когда при строительстве первого мавзолея Ленина была повреждена система канализации, и зловонная жижа залила все вокруг. Об этих словах патриарха вспоминал входивший в "похоронную комиссию" видный большевик Бонч-Бруевич. С весенней оттепелью в мавзолее установился отвратительный запах, из-за чего было принято решение снести сооружение и установить на его месте новое.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.