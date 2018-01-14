Азы исламского образования надо получать в России, считают в Совете муфтиев

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Молодые люди, желающие получить богословские знания в исламских университетах Ближнего Востока и других стран, должны сперва получить профильное базовое образование в России, чтобы не стать жертвой околорадикальных течений, заявил в воскресенье РИА Новости первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил "в целях пресечения экстремизма" упорядочить выезд в зарубежные религиозные учебные заведения российской молодежи, исповедующей ислам.

"У нас в России создана система исламского образования. Из года в год она становится все качественнее, и у любого человека, желающего получить начальное, среднее или высшее образование в сфере основ ислама, сегодня есть все возможности сделать это здесь, в основных наших центрах — Москве, Казани, Уфе, Северном Кавказе. Поэтому для тех, кто хочет узнать об азах ислама, смысла ехать за границу нет, мы неоднократно об этом говорили", — сказал глава аппарата СМР.

Однако, полагает он, было бы ошибкой распространить подобные ограничения на существующие межвузовские договоренности о повышении квалификации или программы языкового обмена. "У наших исламских вузов есть вузы-партнеры, с которыми мы взаимодействуем, и есть международная практика повышения квалификации, есть защиты диссертаций, языковые курсы и так далее", — отметил Аббясов. По его словам, особенно востребованы курсы арабского языка, который, как и любой другой, лучше изучать в стране, где проживают его носители.

"Но тем, кто не имеет базового фундамента, ехать в страны исламского мира нецелесообразно — им будет тяжело сориентироваться, и есть риск попасть в какие-то течения, которые могут быть даже не в самом вузе, а около него", — подчеркнул собеседник агентства.