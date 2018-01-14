В Чили заявили об отсутствии угрозы для папы Римского во время его визита

МЕХИКО, 14 янв – РИА Новости. Министерство внутренних дел Чили заявило об отсутствии угрозы для папы Римского Франциска во время предстоящего визита в страну.

Понтифик в понедельник, 15 января, начинает свой визит в Латинскую Америку. Согласно официальному расписанию визита, сначала он посетит Чили (15-18 января), а затем будет в Перу до 21 января. Перед визитом неизвестные люди напали на несколько католических храмов в знак протеста против визита в страну понтифика.

"Все надо воспринимать соразмерно. Речь идет о событиях серьезных и отвратительных, но давайте адекватно смотреть на вещи. Опасность Папе грозить не должна", — заявил глава МВД Марио Фернандес в эфире радио Bio Bio.

Министр уточнил, что нападавшие использовали не взрывчатые вещества, как сообщалось ранее, а подготовленные в домашних условиях зажигательные смеси. Эти люди также оставили надписи, в которых содержится критика расходов, связанных с подготовкой папского визита.