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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Праздника всегда мало: зачем православным три Новых года

08:0013.01.2018
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНовогодняя елка на Соборной площади Кремля. 21 декабря 2017Новогодняя елка на Соборной площади Кремля. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Антон Скрипунов

Сатирика Михаила Задорнова как-то спросили, чем русский человек может удивить американца. И тот ответил: "А вы попробуйте ему сказать по-английски, что в России отмечают старый Новый год". На самом деле православные отмечают аж два старых Новых года. О том, зачем верующим сразу три Новых года и в какой из них патриарх молится "о благополучном лете Господнем" — в материале РИА Новости.

"Васильева ночь"

На дверях небольшого храма в Подмосковье висит расписание богослужений. Утром 1 января, после литургии — "молебен на новолетие". А спустя 14 дней, тоже после утренней службы — опять "молебен на новолетие". Каких-либо пояснений, зачем служить два раза один и тот же молебен, не приводится.

Празднование Рождества в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Если же открыть церковный календарь примерно десятилетней давности, то там можно увидеть, что новогодний молебен в Церкви совершается два раза в году: 14 сентября и 14 января, по новому стилю.

С первой датой все просто. "Тогда, 14 сентября, начинается новый церковно-богослужебный цикл", — объясняет протоирей Максим Козлов.

Обычай встречать новый год 1 (14) сентября пришел на Русь из Византии. До этого наши предки отмечали новолетие 1 (14) марта. А вот новый 1700-й год страна праздновала уже вместе со всей Европой — 1 (14) января.

Старый Новый год образовался после обнародования большевиками Декрета о введении в Российской республике западноевропейского календаря. В итоге Новый год оказался перед праздником Рождества, а с 1929-го 1 января и вовсе сделали рабочим днем. Лишь после Великой Отечественной войны вернули новогодний выходной. Рождество же в массовом сознании окончательно ушло на второй план.

© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в храме Христа Спасителя в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл совершает молебное пение на новолетие в храме Христа Спасителя в Москве

Впрочем, по наблюдениям Козлова, "никто из современных православных в России не воспринимает 14 января как праздник Нового года". Даже патриарх Кирилл совершает молебен на новолетие именно 31 декабря.

"Это произошло естественным образом и не вызвало никаких дискуссий. Думаю, люди с какой-то особой ревностью к старому стилю и уставу скорее помолятся 14 сентября, нежели 14 января", — отмечает протоиерей.

А 14 января, добавляет он, православные верующие отмечают великий праздник — Обрезание Господне — и чтут память святителя Василия Великого, одного из великих отцов Церкви. Кстати, в дореволюционной России новогоднюю ночь так и называли — "васильевой".

Сербский Новый год

Вот в православной Сербии и вправду три Новых года: церковный (14 сентября), светский (1 января) и старый новый (14 января) — один из самых популярных праздников. Старый Новый год в этой стране называется "сербским", рассказывает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, историк Елена Гуськова.

"Сербы в принципе больше отмечают Рождество, это для них семейный праздник. А в Сербский новый год они выходят на улицы или могут пойти в ресторан", — объясняет она.

© AFP 2018 / Andrej IsakovicПрихожане зажигают свечи в храме Святого Саввы во время празднования Старого Нового года в Сербии
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Прихожане зажигают свечи в храме Святого Саввы во время празднования Старого Нового года в Сербии

Еще старый Новый год здесь называют "Малым Рождеством". В этот день, как и в сочельник (6 января), в дом приносят "бадняк" — полено молодого дуба — и солому. Бадняк посыпают пшеницей и ставят к огню. Потом его мажут медом, целуют и сжигают. Ритуальное сожжение полена символизирует переход к новому временному циклу.

Раньше в Сербский новый год дети ждали, когда старик Божич-Бата положит под их окна подарки. В XX веке Божич-Бата под влиянием западных традиций стал Дедом Мразом.

Несмотря на повсеместную европеизацию, сербы свято чтут обычаи предков. Поэтому и предпочитают отмечать Новый год 14-го, а не 1 января. "Традиции пока сохраняются", — подчеркивает Гуськова.

Старый Новый год также отмечают еще в ряде стран, а с особым размахом — в православных Румынии, Абхазии, Белоруссии и на Украине. Возможно, это связано с тем, что приходится он на святки — 12 праздничных дней от Рождества до Крещения.

© AFP 2018 / Andrej IsakovicПразднование старого Нового года в Сербии
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Празднование старого Нового года в Сербии

 

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