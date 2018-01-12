Митрополит: Церковь не одобряет "крещенских купаний" и не призывает к ним

Местные жители во время крещенского купания в источнике с целебной минеральной водой на территории Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня в Омской области

Местные жители во время крещенского купания в источнике с целебной минеральной водой на территории Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня в Омской области

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Правящий архиерей Курганской епархии митрополит Курганский и Белозерский Иосиф предписал духовенству и приходам не выступать инициаторами и организаторами погружений в водоемы на праздник Крещения Господня, так как подобные мероприятия не имеют оснований в церковном уставе.

В документе, опубликованном на сайте епархии, купание в крещенской проруби названо "вошедшим в широкий оборот при помощи СМИ народным обычаем". Митрополит напоминает, что освященную воду принято уносить домой для употребления, а не купаться в ней, и приводит цитату из "Настольной книги для священно-церковно-служителей" протоиерея Сергия Булгакова.

"Купаться зимой значит требовать от Бога чуда, или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем. Само собой разумеется, что подобные описанным обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены", — говорится в недавно переизданном труде знаменитого священнослужителя.

Иерарх так же разъясняет богослужебный чин Великого освящения воды, в котором ее использование предполагается "для очищения души, исцеления страстей, освящения домов и всякой пользе изрядной". "В праздник Крещения Господня Устав предписывает только совершение Великого освящения воды в храмах, чтобы в память о Крещении Господа освятить естество воды, но, как мы видели выше, Церковь не призывает к "крещенским купаниям" и относится к ним неодобрительно", — подчеркивает митрополит Иосиф.

Приходам и духовенству не следует выступать инициаторами и организаторами подобных, не имеющих основания в церковном уставе мероприятий, говорится в заключительной части документа.





