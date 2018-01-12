В Исландии освятили первую православную часовню

Настоятель прихода РПЦ Московского патриархата в Рейкьявике протоиерей Тимофей (Золотуский) и посол России в Исландии Антон Васильев на открытии временной часовни Николая Чудотворца, Исландия. 12 января 2018

Настоятель прихода РПЦ Московского патриархата в Рейкьявике протоиерей Тимофей (Золотуский) и посол России в Исландии Антон Васильев на открытии временной часовни Николая Чудотворца, Исландия. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Рейкьявике на месте строительства будущего первого православного храма в Исландии состоялось освящение временной часовни Николая Чудотворца, сообщили РИА Новости в посольстве России в Исландии.

Представители православной общины, а также посетивший мероприятие посол России в Исландии Антон Васильев приняли участие в церемонии освящения креста, которую провел настоятель прихода Русской православной церкви Московского патриархата в Рейкьявике протоиерей Тимофей (Золотуский).

Протоиерей Тимофей назвал возведение часовни этапным событием для православной общины в Исландии, поблагодарил посольство России в Исландии за многолетнюю поддержку проекта строительства храма.

Посол Антон Васильев в свою очередь во вступительном слове отметил вклад всей православной общины в Исландии в работу по воплощению данного проекта в жизнь, труд на этом направлении настоятеля отца Тимофея, подчеркнул важность события для сплочения российской диаспоры в Исландии в целом. Посол заверил, что посольство России продолжит оказывать содействие в организации сотрудничества с властями Исландии, а также в изыскании средств на строительство храма по уже готовым чертежам.

В 2011 году мэрия Рейкьявика выделила участок для строительства первого православного храма в Исландии и Культурно-духовного центра русскоязычных соотечественников (КДЦ). Завершены проектные работы. Ведется сбор средств на возведение храма и КДЦ.

Храм будет построен на одной из центральных городских улиц с видом на порт Рейкьявика, таким образом, чтобы он был заметен, в том числе и входящим в морские ворота города кораблям.