Патриархия Грузии выступила против декриминализации наркотиков

ТБИЛИСИ, 12 янв – РИА Новости. Патриархия Грузии выступает за то, чтобы рассмотрение законопроекта о декриминализации легких наркотиков было приостановлено в парламенте страны, и требует согласовать ряд пунктов по данному вопросу, сказано в заявлении, опубликованном на сайте патриархии.

В парламенте Грузии рассматривается законопроект об использовании легких наркотических средств, инициированный Национальной платформой наркополитики, в которой объединена 41 неправительственная организация. Пакет поправок подразумевает освобождение от уголовной ответственности за использование наркотиков с целью личного потребления и хранения в малых количествах.

Комитет по здравоохранению 27 декабря поддержал законопроект в первом слушании. При этом в правящей партии "Грузинская мечта" нет консенсуса по этому вопросу, именно поэтому обсуждение данного законодательного пакета затягивается.

В декабре конституционный суд Грузии удовлетворил иск представителя партии "Гирчи", который требовал упразднения уголовного наказания за повторное употребление марихуаны, то есть его декриминализации. Согласно решению суда, употребление марихуаны не будет считаться уголовным преступлением и не станет попадать под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".

"Хотим дополнительно заявить, что мы считали и считаем применение наркотиков тяжелым грехом, однако патриархия Грузии никогда не поддерживала и не поддерживает избрание ареста в отношении лиц, больных наркоманией. При этом, до того, как отмеченное осуществится, по нашему мнению, необходимо своевременно решить ряд вопросов", — сказано в заявлении патриархии.

Грузинская церковь считает, что необходимо ввести дополнительные регуляции в отношении распространителей наркотиков, так как "это является преступлением перед нацией"; важно защитить семьи и детей от вредного влияния наркозависимых людей; нужно активно подключить СМИ с целью распространения информации о важности придерживаться здорового образа жизни; необходимо разработать в образовательных учреждениях специальный познавательный курс о вреде наркотиков; нужно ужесточить меры за незаконный ввоз наркотиков в страну.

Патриархия Грузии полагает, что госструктуры на данном этапе не готовы проконтролировать возможные негативные тенденции и всем ведомствам необходимо представить свое видение на этот счет. В заявлении отмечено, что в стране нет таких реабилитационных центров, в которых у наркозависимых людей будет полноценная возможность исправиться.

"В представленном законопроекте не прописаны данные направления, что говорит об обязательстве приостановления его рассмотрения", — подчеркивается в заявлении.

Грузинская патриархия выступает за то, что бы этот вопрос был широко рассмотрен с участием общества, руководства, психологов, врачей, правозащитников, юристов, представителей церкви, журналистов, педагогов и правоохранителей.