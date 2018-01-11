Греческий закон о шариате вызвал дипломатический спор с Анкарой

Мусульмане во время молитвы в Греции. Архивное фото

Мусульмане во время молитвы в Греции. Архивное фото

АФИНЫ/АНКАРА, 11 янв — РИА Новости. Греческий закон о шариате, ограничивающий применение священного исламского закона для мусульманского меньшинства во Фракии, привел к обмену острыми заявлениями между министерствами иностранных дел Греции и Турции.

Во Фракии проживает около 100 тысяч мусульман. Суды шариата действуют для них с 1923 года в соответствии с международными обязательствами, взятыми Грецией на себя по Лозаннскому договору после поражения в греко-турецкой войне 1919-1922 годов и обмена населением.

В ноябре 2017 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время поездки во Фракию пообещал отменить обязательное применение шариата. На этой неделе греческий парламент подавляющим большинством голосов принял закон, который значительно ограничивает применение шариата: обращение к муфтию по семейным делам будет необязательным, и сторона по желанию может обратиться в суд. Ципрас назвал это "историческим шагом".

Официальная Анкара в свою очередь призвала Афины извлечь уроки из истории и отказаться от давления на членов турецкой общины Греции.

"Данный законопроект подготовлен в ответ на жалобу одного из турок Греции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Надеемся, что греческие власти не будут делать различий между национальными меньшинствами при учете решений ЕСПЧ, в том числе по вопросу регистрации общественных организаций", — говорится в заявлении МИД Турции.

В Турции ожидают также, что греческие власти откажутся от давления на муфтиев, избранных турецкой общиной Греции. "В последнее время в отношении ряда избранных муфтиев греческого региона Фракия, где компактно проживают этнические турки, были возбуждены уголовные дела. Тем самым имела место попытка давления на них, что вызывает обеспокоенность у Турции", — подчеркнул турецкий МИД.

В ответ Афины предложили Анкаре не лезть во внутренние дела другой стран и заниматься своими "домашними делами".

"Греческий парламент сделал исторический шаг, одобрив законопроект о шариате, который укрепляет равенство и равный статус для всех греков", — говорится в заявлении МИД Греции.

По мнению Афин, это укрепляет правовые гарантии и индивидуальные свободы граждан.

"Урегулирование (вопросов) мусульманского меньшинства Фракии является внутренним делом Греции, для которой неприемлемо вмешательство извне. Было бы хорошо, если бы Турция сосредоточилась на своем доме и на собственных серьезных внутренних делах", — заявил МИД Греции.

МИД заявил также, что те, кто преследуют за служение религии, "не могут высовываться как непрошенные и не заслуживающие доверия собеседники" по какому-либо вопросу в демократическом европейском государстве.

"В качестве члена Европейского союза Греция добровольно взяла на себя обязательства по конкретным договорам, таким как Европейская конвенция о правах человека", — заключил МИД.