Папа Римский начинает визит в Латинскую Америку

МЕХИКО, 11 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск в понедельник, 15 января, начинает свой визит в Латинскую Америку.

Согласно официальному расписанию визита, сначала понтифик посетит Чили (15-18 января), а затем будет в Перу до 21 января.

В Чили Франциск намерен побывать в столице Сантьяго, городах Темуко и Икике, встретиться с президентом страны Мишель Бачелет. В Перу понтифик побывает в Лиме, Пуэрто-Мальдонадо, Трухильо.

По неофициальной информации, в ходе своего визита в Чили папа Франциск может встретиться с пострадавшими от действий военной хунты Аугусто Пиночета, правившего страной с 1973 по 1990 год.

Это уже шестой визит понтифика в страны Латинской Америки. Примечательно, что в этот раз он не посещает свою родину – Аргентину. Однако власти Чили ожидают огромного потока паломников из соседней Аргентины во время визита главы Римско-католической церкви, в связи с чем принимают усиленные меры безопасности на границе.

Сам понтифик обратился к верующим с видеопосланием, записанным за несколько дней до визита. "Братья и сестры в Чили и Перу, я еду к вам как пилигрим евангелического утешения, чтобы разделить с вами мир Господа нашего и утвердить вас в единой надежде и мире для всех", – сказал Франциск.