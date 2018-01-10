Радость на Рождество: Церковь собрала тысячи подарков нуждающимся

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" подвела итоги акции ежегодной акции "Дари радость на Рождество", благодаря ей были собраны почти 21 тысяча подарков и 1,5 миллиона рублей на их покупку, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

С начала декабря участники акции могли выбрать на сайте www.dari.miloserdie.ru подарок, который бы исполнил мечту подопечного службы "Милосердие". Так, одинокие пожилые люди зачастую мечтали об электрическом чайнике или одеялах, а для тяжелобольных детей лучшим подарком стало специальное медицинское оборудование. Совсем просто оказалось порадовать тех людей, которые оказались в праздничные дни в больницах – для них собрали сладости, календари и гигиенические принадлежности, рассказали в пресс-службе.

"В Рождество мы всегда ждем чудес, и они совершаются руками неравнодушных людей, Неизвестные люди подарили нашему подопечному, 30-летнему Максиму, инвалиду детства, новую специальную коляску, чтобы он снова мог чаще выезжать на улицу и заниматься теннисом. Для одинокой Нины Петровны никак не находилось подарка, и мы уже совсем отчаялись, как вдруг позвонил даритель и сказал, что привезет стиральную машину. Это очень нужный подарок, потому что Нина Петровна давно не встает с постели, и все ее вещи раньше приходилось стирать вручную сестрам милосердия, которые за ней ухаживают", — сказала руководитель благотворительных программ службы помощи "Милосердие" Анна Белавина.

Акция "Дари радость на Рождество" проводится православной службой помощи "Милосердие" с 2011 года, за это время в крупных и небольших населенных пунктах по всей России для нуждающихся собрали около 255000 подарков. В настоящее время служба ведет 27 социальных проектов помощи детям-сиротам, одиноким старикам, тяжелобольным детям и взрослым, бездомным и людям в беде; помочь ей можно, оформив пожертвование на официальном сайте.