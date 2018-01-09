Патриарх Кирилл откроет Рождественские чтения, посвященные нравственности

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное открытие XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества" в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.

Рождественские образовательные чтения (МРОЧ) — это крупнейший ежегодный церковно-общественный форум. Идея проведения чтений родилась в 1992 году, когда в Москве впервые прошла конференция православных педагогов столицы. Позже каждый год они стали получать название, отражающее основную тематику.

Решение о проведении XXVI Рождественских чтений, посвященных нравственным ценностям и человеческому будущему, принял Священный синод Русской церкви на своем заседании 9 марта 2017 года. В этом году форум откроется 24 января.

Прошлогодние Рождественские чтения были объединены темой, получившей название "1917-2017: уроки столетия". На форум приехали главы митрополий и епархиальные архиереи, представители более 300 вузов и научных институтов России, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках чтений прошло 161 мероприятие и 32 выставки икон, творческих работ и изданий. В форуме приняли участие свыше 17 000 человек из Азербайджана, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Греции, Казахстана, Канады, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины, Франции, Швейцарии, Эстонии.