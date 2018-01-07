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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл на Рождество пообедал с московскими бездомными

Сюжет:
Православное Рождество - 2018 (39)
14:4507.01.2018
(обновлено: 16:47 07.01.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Рождества Христова осмотрел центр помощи бездомным "Ангар спасения" в Москве, призвал развивать социальную помощь в каждом храме и пообещал не оставлять людей, нуждающихся в помощи.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рождество: почему для науки Иисус Христос — реальный персонаж
По традиции, патриарх Кирилл в дни Рождества и Пасхи посещает медицинские и социальные учреждения. "Ангар спасения", созданный православной службой "Милосердие", является единственным в Москве центром комплексной помощи бездомным, где нуждающиеся могут согреться, поесть, получить доврачебную помощь, помыться, постричься и получить теплые вещи. Патриарх осмотрел душевые комнаты, парикмахерскую, вещевой склад и пообедал с оставшимися без крова обитателями ангара.

"Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно. В 15 лет я должен был уйти из дома, чтобы заработать себе на хлеб, и зарплата была такая мизерная, что на день приходилось меньше рубля. Всю жизнь вспоминаю этот опыт бедности, и многого в жизни я бы не понял, если бы через этот опыт не прошел", — рассказал бездомным первоиерарх Русской церкви.

Празднование Рождества в России
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВместе с Русской православной церковью в ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся старого юлианского календаря.
На фото: рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани.Рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вместе с Русской православной церковью в ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества встречают еще четыре поместные церкви — Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся старого юлианского календаря.
На фото: рождественский вертеп в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо традиции патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По традиции патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо время праздничной службы предстоятель РПЦ сказал, что Иисус Христос "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во время праздничной службы предстоятель РПЦ сказал, что Иисус Христос "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРоссийский президент встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга — в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.Президент России Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский президент встретил Рождество в одном из старейших храмов Санкт-Петербурга — в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЦерковь на Моховой улице была построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Вместе с главой государства Рождество в храме встречали простые прихожане.Рождественское богослужение в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Церковь на Моховой улице была построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны. Вместе с главой государства Рождество в храме встречали простые прихожане.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ подарок церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где он встретил Рождество, Владимир Путин подарил икону середины XIX века.Президент России Владимир Путин посетил Рождественское богослужение
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В подарок церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, где он встретил Рождество, Владимир Путин подарил икону середины XIX века.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВо время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл признал, что сегодня самоотверженная любовь не только к Богу, но и друг к другу становится редкостью.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал глава РПЦ.Патриаршая литургия в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришел на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал глава РПЦ.
© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкНа Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой.Председатель правительства России Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Александр Астафьев
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На Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали председатель российского правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Праздник Рождества обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни", — говорится в поздравлении российского премьер-министра, направленном патриарху Кириллу.Священнослужители в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Праздник Рождества обращает нас к истокам христианской веры, дарит нам надежду и опору в жизни", — говорится в поздравлении российского премьер-министра, направленном патриарху Кириллу.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви в праздник Рождества посетит "Ангар спасения" для московских бездомных, поздравит экипаж МКС и детей на елке в храме Христа Спасителя.Священнослужители на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Предстоятель Русской православной церкви в праздник Рождества посетит "Ангар спасения" для московских бездомных, поздравит экипаж МКС и детей на елке в храме Христа Спасителя.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ РПЦ напомнили, что помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является одним из самых важных направлений служения Церкви.
На фото: девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения.Девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В РПЦ напомнили, что помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, является одним из самых важных направлений служения Церкви.
На фото: девушка-волонтер в храме Христа Спасителя во время Рождественского богослужения.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа ночной литургии в храме Христа Спасителя присутствовало несколько тысяч человек, в том числе архиереи и священнослужители Русской православной церкви и представители государственной власти.Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время Рождественского богослужения
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На ночной литургии в храме Христа Спасителя присутствовало несколько тысяч человек, в том числе архиереи и священнослужители Русской православной церкви и представители государственной власти.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл в проповеди отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".Верующие в храме Христа Спасителя в Москве перед Рождественским богослужением
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл в проповеди отметил, что на Божье чудо, дарованное всем людям в рождении Спасителя, верующие должны ответить "непреклонной верой и способностью не только понимать то, что Он принес людям, и то, что Он сказал, но и отвечать на Его откровения искренней верой и добрыми делами".
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкТоржественные Рождественские богослужения прошли во всех городах России.
На фото: Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова.Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Торжественные Рождественские богослужения прошли во всех городах России.
На фото: Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСогласно Евангелию, Иисус Христос родился от Девы Марии во времена царствования императора Августа в городе Вифлееме. Его родители отправились в этот город, чтобы участвовать в переписи, но не смогли найти мест в гостинице.
На фото: священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Согласно Евангелию, Иисус Христос родился от Девы Марии во времена царствования императора Августа в городе Вифлееме. Его родители отправились в этот город, чтобы участвовать в переписи, но не смогли найти мест в гостинице.
На фото: священнослужитель во время рождественского всенощного бдения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкИосиф и Мария нашли ночлег в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.
На фото: рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.Рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Иосиф и Мария нашли ночлег в пещере, предназначенной для стойла скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Она спеленала Богомладенца и положила его в ясли — кормушку для скота.
На фото: рождественское всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и волхвы — древние мудрецы и звездочеты с Востока.
На фото: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на Рождественском богослужении в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий проводит Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Первыми рожденному Спасителю мира поклонились пастухи, сторожившие стадо неподалеку, и волхвы — древние мудрецы и звездочеты с Востока.
На фото: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на Рождественском богослужении в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПастухам необычную весть поведали явившиеся им ангелы, а волхвы пришли в Вифлеем после того, как увидели взошедшую над ним необыкновенную звезду.Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Пастухам необычную весть поведали явившиеся им ангелы, а волхвы пришли в Вифлеем после того, как увидели взошедшую над ним необыкновенную звезду.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМудрецы знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти великий Царь мира, и ожидали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну.
На фото: Казанский собор в Санкт-Петербурге.Казанская площадь в Санкт-Петербурге, украшенная к Новому году и Рождеству
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мудрецы знали из пророчеств, что скоро на землю должен прийти великий Царь мира, и ожидали этого события. Младенцу Иисусу они принесли дары: золото, ладан и смирну.
На фото: Казанский собор в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПо толкованию учителей Церкви, золото волхвы передали Христу как Царю мира в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть.
На фото: девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном.Девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
По толкованию учителей Церкви, золото волхвы передали Христу как Царю мира в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть.
На фото: девочка на праздничном богослужении в храме Архангела Михаила в Грозном.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПраздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище.
На фото: свечи в храме Сошествия Святого Духа в Казани.Свечи в храме Сошествия Святого Духа в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище.
На фото: свечи в храме Сошествия Святого Духа в Казани.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВслед за Рождеством у верующих наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова.Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вслед за Рождеством у верующих наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
На фото: кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде накануне праздника Рождества Христова.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл рассказал, когда наступит конец света
Он пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения и заверил, что Церковь сделает все возможное для того, чтобы им помочь. "Это то место, где вы можете принять нужное решение, тем самым вы сделаете этим самый большой подарок тем людям, которые тут трудятся — беззаветно, в силу своих христианских убеждений, не имея от этого ни богатства, ни славы, ни почета", — подчеркнул он.

По мнению патриарха Кирилла, социальная служба должна быть открыта при каждом действующем приходе РПЦ, даже если среди его прихожан нет бездомных.

"Есть очень малообеспеченные люди, и я убежден, что ответственность прихода простирается на них в первую очередь", — сказал он.

Ежедневно в "Ангаре спасения" помогают примерно 100 бездомным, каждый месяц примерно столько же удается отправить домой. "Ангар" является одним из почти трех десятков социальных проектов службы "Милосердие".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Юрий Ананасов
Поснимай с себя золото и найдешь им выход из тяжелого положения.
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