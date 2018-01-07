С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встречает Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге.

Как передает корреспондент РИА Новости, в Симеоновской церкви находятся простые прихожане, которые о приезде главы государства не предупреждали, а также множество журналистов, включая иностранных корреспондентов. На богослужении также присутствуют глава Петербурга Георгий Полтавченко и бизнесмен Владимир Кехман, являющийся старостой храма.

Владимир Путин появился в церкви около полуночи, сначала он вошел в нижний храм, затем поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, после чего поставил свечку и встал напротив Царских Врат. Он также подарил церкви икону середины XIX века. Около часа ночи глава государства покинул храм.

Путин регулярно присутствует в храмах во время церковных праздников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ранее в эфире радиостанции " Говорит Москва ", что Путин в этот раз "традиционно" посетит богослужение не в Москве, при этом он не уточнил, где глава государства встретит Рождество.

Симеоновская церковь является одной из старейших в Санкт-Петербурге, построена в 1734 году по указанию императрицы Анны Иоанновны.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствует на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда он прибыл с супругой Светланой. В храме собрались несколько тысяч человек, богослужение в прямом эфире транслируют центральные телеканалы.