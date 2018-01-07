Патриарх Кирилл проведет Рождество с бездомными и поздравит космонавтов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Кирилл в праздник Рождества Христова посетит "Ангар спасения" для московских бездомных, поздравит экипаж МКС и детей на ёлке в храме Христа Спасителя, сообщил РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

"Уже по сложившейся традиции патриарх посещает одно из учреждений социальной направленности, и в этом году святейший патриарх Кирилл принял решение встретиться с бездомными. Для них на территории синодального отдела по благотворительности открыт "Ангар спасения" — этот проект является такой церковной инициативой, и здесь помощь получают многие люди, около ста бездомных ежедневно получают здесь различную помощь – медицинскую, социальную и могут просто посидеть погреться", — рассказал Волков.

Патриарх Кирилл осмотрит инфраструктуру в "Ангаре спасения" и встретится с бездомными, обратившись к ним со своим архипастырским словом. По словам Волкова, Русская православная церковь уделяет "существенное внимание профилактике бездомности", поэтому визит патриарха в один из самых главных праздников христианства "призван особым образом подчеркнуть это важное направление служения Церкви — помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в помощи и практически нигде, кроме как в Церкви, эту помощь получить не могут".

"Также в день Рождества патриарх, как обычно, поздравит с этим великим праздником экипаж Международной космической станции. Для этого он выйдет на связь с космонавтами примерно в 15.30 по Москве. Также он посетит елку в храме Христа Спасителя, где его с праздником поздравят дети", — сообщил патриарший пресс-секретарь.

Вечером же на праздничной вечерне в кафедральном соборе РПЦ патриарх примет поздравления от столичного духовенства.