В Крыму появится новый памятник Петру и Февронии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Памятник Святым благоверным Петру и Февронии Муромским будет установлен в Крыму, предположительно, на набережной в Ялте, в 2018 году, рассказал РИА Новости начальник цеха ростовской литейной мастерской Дементьева Дмитрий Плотников.

Изготовлением памятника мастерская занимается по заказу властей Крыма с 2017 года.

"Скульптура представляет из себя волну, на гребне которой находится корабль, а в нем стоят Петр и Феврония. На вытянутых руках, в ладонях они вместе держат голубя", — сказал Плотников. Он уточнил, что высота памятника без постамента составит около 3,5 метра, выполнен он будет из бронзы.

Завершить изготовление скульптуры планируется уже к апрелю 2018 года. Установлен он будет, предположительно, на набережной в Ялте к началу курортного сезона.

Муромский князь Петр со своей супругой Февронией жили в XIII веке. Прославленные Русской православной церковью в лике святых они почитаются как покровители семьи и брака. Святые стали примером супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни.

По легенде они умерли в один день 8 июля по новому стилю 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались рядом, гласит предание. Мощи святых хранятся в храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В честь супружеской пары 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.

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