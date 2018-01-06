В Чечне восстановят православный храм, разрушенный 80 лет назад

ГРОЗНЫЙ, 6 янв – РИА Новости. Православный храм, разрушенный в 1937 году по приказу советского руководства в казачьей станице Шелковская, возводят вновь на историческом месте. В современном воспроизведении это будет целый комплекс с первой в республике воскресной школой. Строительство началось в апреле после обращения православной общины к главе Чечни Рамзану Кадырову, рассказал РИА Новости представитель администрации Шелковского района.

Церковь и мечеть



Церковь расположится на берегу озера на площади более полутора гектаров. Символично, что на противоположном берегу стоит главная станичная мечеть. Два храма стоят лицом друг к другу. Местные жители гордятся тем, что так же, на протяжении многих веков, на этой земле жили бок о бок представители разных религий и национальностей: Шелковской район самый многонациональный в Чечне, там живут более 20 народностей. В районе также самая большая, после Грозного, православная община – около трех тысяч человек.

"Строительство началось в апреле, завершится весной будущего года. Храм рассчитан на 200 прихожан. До сих пор в станице функционировал небольшой молельный дом, теперь будет не только церковь, а целый православный комплекс",- говорит собеседник. Там будет трапезная, дом священника, небольшая гостиница на несколько номеров, где могут разместиться иногородние, приезжающие в станицу на христианские праздники или на могилы родных, и первая в Чечне воскресная школа на 30-40 детей. Строительные работы ведутся усиленными темпами, специалисты приступили уже к внутренней отделке помещений.

"Строители используют самые лучшие материалы, уже привезли колокола, их будет всего одиннадцать. Открытие станет большим событием, оно приурочено к 300-летию Шелковской",- говорит чиновник. Финансирует строительство региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова и меценат, который пожелал остаться неизвестным.

Святая Варвара



Возрожденный храм вернет и имя свое — святой великомученицы Варвары, которая приняла смерть в 306 году от рук отца-язычника.

Святая Варвара Илиопольская считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. Она жила в городе Илиополе Финикийском. Отличалась особенной красотой и была заперта отцом в башне, чтобы скрыть от посторонних глаз. В период заточения святая Варвара, изучая окружающий мир, который был виден ей из окон, пришла к мысли о существовании единого Создателя. Когда отец, чтобы выдать замуж, разрешил ей выходить из башни, Варвара познакомилась с христианами Илиополя и приняла крещение. Отец-язычник Диоскур узнав о христианском вероисповедании дочери, разозлился и отвёл ее к правителю города Мартиану. Варвару заставляли отречься от христианской веры, но она отказалась. Ее подвергли жестоким мучениям. Правитель города дал отцу право свершить суд над дочерью и Диоскур обезглавил святую Варвару.

"Специально из Москвы в Шелковскую привезли ковчег с мощами святой Варвары, их передали батюшке — иерею Сергию", — отметил сотрудник администрации.

20-метровый храм у озера станет еще одним памятником в честь великой мученицы.

Строительство храмов



За последние годы в республике построены десятки мечетей. В Грозном находится самая крупная в Европе мечеть "Сердце Чечни" им.Ахмата-Хаджи Кадырова.

Церковь в Шелковской станице стала вторым за последние два года православным храмом, построенным в Чечне. В станице Наурская, на севере Чечни, в 2015 году была построена церковь Рождества Христова на 100 человек. Самая крупная в республике — грозненская церковь Михаила Архангела возрождалась практически из пепла несколько раз и последний – в 2006 году.

Всего в республике восемь православных церквей и часовен.