Назарбаев: у казахстанцев слабый иммунитет к псевдорелигиозному воздействию

АСТАНА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что у казахстанского общества пока слабый иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию.

Такое мнение он высказал в книге "Эра независимости", написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее.

"Мы не можем не замечать того, что часть молодых людей слепо воспринимают нетрадиционные для нашей жизни религиозные и псевдорелигиозные течения. Причина – в пока еще слабом иммунитете у нашего общества к чуждому псевдорелигиозному воздействию", — пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

По его мнению, "к выбору религиозных предпочтений нужно относиться очень ответственно, ведь от него зависит жизненный уклад, быт, часто вся жизнь человека". "Внутренний "фильтр" должен задавать вопросы: надо ли нам, чтобы наши матери, сестры, дочери носили одежды других народов, укутывались в платки? Не ели с нами за одним столом? Не водили автомобили? Все это – устоявшиеся традиции других народов, но таких нравов в нашей степи никогда не было", — уверен президент Казахстана.

"Есть религиозные течения, наносящие нам вред. Нам необходимо держаться подальше от них и брать за правило заповеди религии, исповедующие истинную духовность. Во исполнение святых заветов Корана развитие и процветание религии должно идти по пути оказания помощи немощным, сопереживания, братства, уважения к старшим, воспитания детей, защиты родины и народа, призыва к единству", — отметил Назарбаев.

Он с сожалением констатирует, что "в 2010-е годы в Казахстане активизировались экстремистские псевдорелигиозные течения, готовые к террористическим действиям". "Были нейтрализованы группы экстремистов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в ряде регионов страны. Спецслужбы предотвратили теракты и в дальнейшем твердо контролируют ситуацию в стране, обеспечивая безопасность всех казахстанцев", — заключил Назарбаев.

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