В РПЦ нашли сходство между долларом и криптовалютами

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион увидел сходство доллара и криптовалюты: и то и другое, по его словам, "мыльный пузырь". РПЦ еще предстоит осмыслить этот феномен, считает он.

"В своем роде доллар — это уже криптовалюта, потому что мы не знаем, каким образом управляется его движение и сколько долларовых купюр реально находятся в обращении в мире. Криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы (теперь уже в виде просто электронных цифр) от каких-то реальных материальных ресурсов. Очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления, и в какой-то момент Церкви придется тоже принять участие в осмыслении этого феномена", — заявил митрополит в эфире программы "Церковь и мир"

По его мнению, ситуация с криптовалютой — очередной виток создания "мыльного пузыря", финансовой пирамиды, за которой реально ничего не стоит. Он сравнил положение цифровых денег с долларом, уже не обеспеченным золотым запасом США и не привязанным к конкретным материальным ресурсам.