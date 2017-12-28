Квота на малый хадж для жителей Узбекистана увеличена почти в два раза

ТАШКЕНТ, 28 дек — РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии увеличило квоту на умру (малый хадж) для узбекистанских паломников в 2018 году почти в два раза — до 10 тысяч человек, сообщил РИА Новости в четверг представитель Управления мусульман Узбекистана.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж мусульманин может совершить в любое время года.

Представитель управления сообщил, что накануне состоялась встреча руководства комитета по делам религий Узбекистана, Управления мусульман республики и компании Al-Hidaya из Саудовской Аравии, правительственного партнера по вопросам поездок в хадж и умру в Мекку.

"По итогам встречи стороны подписали контракт на умру-2018. Согласно документу, 10 тысяч граждан Узбекистана в 2018 году получат возможность совершить обряды умра", — сообщил собеседник агентства. Прежняя квота на малых хадж составляла 6 тысяч человек.

Стороны обсудили вопросы улучшения качества гостиничных и транспортных услуг, а также условий для приготовления еды во время хаджа, добавил представитель духовенства.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек. В том числе, квота на большой хадж выросла в 1,4 раза — до 7,2 тысячи паломников, квота на умру сохранилась на уровне 6 тысяч паломников.