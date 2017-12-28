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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Россия и Ватикан не согласны с решением США по Иерусалиму, заявил посол РФ

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (387)
11:1928.12.2017
(обновлено: 11:31 28.12.2017)
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© Фото : предоставлено посольством РФ в ВатиканеПосол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Архивное фотоПосол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Архивное фото
© Фото : предоставлено посольством РФ в Ватикане

РИМ, 28 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольства из Тель-Авива выявило близость позиций России и Святого престола по этой острой международной проблеме, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Боливии считает, что Гватемала продала свое достоинство США
"Более того, если говорить о судьбе и статусе Иерусалима, то легко заметить, что у Ватикана, как государства, у Святого престола, как центра Католической церкви, у Русской православной церкви и у Российской Федерации позиции по данной проблеме весьма близки. Во-первых, все мы исходим из необходимости сделать переговорный процесс между израильтянами и палестинцами эффективным. Речь идет о решении судьбы палестинского народа, статуировании палестинского государства и урегулировании его отношений с Израилем и, наконец, о статусе Иерусалима", — сказал дипломат.

В одном из своих последних заявлений папа Франциск отметил, что Священный город Иерусалим должен по-прежнему иметь особый статус, подчеркнул Авдеев.

"Это город трех авраамических религий, и его нельзя политизировать через перенесение туда столицы. Обращаю внимание на то, что это заявление папы Римского, который обычно очень осторожно и аккуратно формулирует свои позиции, чтобы никого не обидеть. Так что здесь просматривается четкое несогласие с решением США. У нас та же позиция", — сказал собеседник РИА Новости.

Напомнив, что в июне 2015 года Ватикан и Палестина подписали полномасштабный договор о взаимоотношениях между двумя государствами, российский посол заявил, что "угроза начала третьей интифады, вызванная решением Трампа, очень взволновала и обеспокоила Ватикан".

Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
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"Амбиции и наркотрафик". Мнение о переносе посольства Гватемалы в Иерусалим
В начале декабря президент США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока.

Неделю назад Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы все государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.

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