Посол: РПЦ и Ватикан обеспокоены разрушением основ христианской цивилизации

РИМ, 28 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Большое поле для сотрудничества между Русской православной и Римско-католической церквами предоставляет современная ситуация в мире, при которой происходит разрушение морально-этических основ христианской цивилизации, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ватикане Александр Авдеев.

"Большое поле для сотрудничества предоставляет сложившаяся сейчас в мире ситуация, при которой разрушаются морально-этические основы христианской цивилизации, одинаковые как для верующих, так и для неверующих. Обе наши церкви видят в этом серьезную угрозу. Разрушается сам институт семьи и брака, рождения и воспитания детей. Люди начинают жить не по законам христианской цивилизации, и это не может не беспокоить католиков и православных", — сказал дипломат.

По его словам, нынешний этап в межцерковных отношениях очень плодотворен, его отличает глубина диалога. "Этому диалогу весьма способствовали заявления папы Римского по двум вопросам, которые всегда разделяли православных и католиков. Прежде всего, папа заявил, что прозелитизм – это грех. Это первое подобное заявление, наверное, за всю историю папства. И еще он сказал, что сотрудничество и диалог между католиками и православными должны идти на основе равенства и принципа "Каждый должен оставаться самим собой", — отметил Авдеев.

В этой связи посол напомнил о решениях, принятых на исторической встрече между патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском в феврале 2016 года на Кубе. По его мнению, дух принятой тогда Гаванской декларации сегодня подтверждается конкретными действиями.

"Церкви сотрудничают в оказании гуманитарной помощи на Ближнем Востоке, обмениваются опытом работы в социальной сфере. Должен отметить, что наш опыт весьма интересен Ватикану, в частности, в области взаимодействия между христианами и мусульманами на территории России. Пятивековой опыт такого взаимодействия показывает, что там, где православные и мусульмане живут вместе, ситуация наиболее спокойная. Вот как раз такого опыта у католиков нет", — сказал собеседник РИА Новости.

"Нам же весьма интересен опыт католиков в области религиозного образования и сохранения семейных ценностей. Достаточно сказать, что два последних синода Римско-католической церкви были посвящены положению семьи во всех регионах мира. Был произведен детальный анализ по 14 параметрам, включая положение одиноких и брошенных детей, налогообложение молодых семей и другие специфические проблемы. Такого анализа не было проведено даже в рамках ООН", — подчеркнул он.

Авдеев указал также, что в настоящее время активно действуют межцерковный совет по сотрудничеству, который возглавляют председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, а также комиссия по культуре, работу которой курируют епископ Егорьевский Тихон и кардинал Джанфранко Равази.

По словам посла, налицо явная активизация межцерковного культурного сотрудничества. В ближайшее время по этой линии в Ватикане пройдут две выставки, одна из которых посвящена новомученикам ХХ века, а другая — современной церковной архитектуре. Третья выставка, на которой будут показаны работы русского художника Леонида Браиловского из архивов ватиканской Конгрегации по делам Восточных церквей, примерно через полгода откроется в России.

Отвечая на вопрос о перспективах визита папы Римского в Россию, Авдеев процитировал слова митрополита Илариона: "Каждый прожитый день приближает нас к этому событию".

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