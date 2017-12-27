В РПЦ заявили, что против нее ведется целенаправленная работа

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Против Русской православной церкви ведется целенаправленная работа, хотя порой верующие и священнослужители сами дают повод для критики, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Я не сторонник теории заговоров, но я убежден, что против Церкви ведется целенаправленная работа, причем, из разных центров. Надо быть очень наивным, чтобы этого не видеть. Конечно, это совсем не значит, что мы все белые и пушистые, а проблемы исключительно из-за врагов", — сказал Легойда.

По его словам, порой христиане – миряне, священники, епископы — "сами дают повод для справедливой критики".

"Но нередко и коллеги-журналисты вносят свою лепту, когда хозяева тех или иных СМИ ставят перед своими редакциями такие задачи. Тем более что элементарную проверку фактов во многих из таких СМИ давно променяли на количество посещений и лайков. И это касается не только Церкви. Ведь есть жизнь, а есть ее медийное изображение, и я не встречал человека или организации, абсолютно довольных своей медийной проекцией", — отметил представитель РПЦ.