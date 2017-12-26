"Сектанты XXI века": грозит ли мусульманам России раскол

Несколько десятков российских исламских деятелей, включая всех четырех муфтиев-сопредседателей Совета муфтиев России (СМР) — одной из крупнейших централизованных мусульманских организаций страны – обратились к председателю СМР муфтию шейху Равилю Гайнутдину с призывом осудить деятельность "еретиков", подрывающих незыблемые основы ислама и призывающих к кардинальным реформам религии. Авторы послания предостерегают, что "проповедники-кораниты" действуют на площадках подконтрольного СМР Духовного управления мусульман РФ, и если их не остановить, то российским мусульманам грозит смута и раскол.

Насколько опасно движение тех, кого авторы обращения назвали "коранитами", для единства отечественных мусульман и как им удается вербовать сторонников на площадках ДУМ РФ – в материале РИА Новости.

Ислам в стиле модерн

Лидерами движения "коранитов" авторы письма называют исламоведа, зампредседателя Экспертного совета ВАК по теологии, шиита-алавита Тауфика Ибрагима, бывшего первого зампредседателя ДУМ Татарстана Рустама Батрова и лишенного сана имама-мухтасиба Московской области Арслана Садриева. При необходимости муфтии выразили готовность расширить этот список.

Авторов письма больше всего возмущают призывы пересмотреть необходимость пятикратного намаза, которые, по их словам, звучат со стороны "реформаторов".

"Также они ("реформаторы" — ред.) отвергают и обязательность поста в месяц Рамадан. А очистительная милостыня (закят), по их мнению, не предполагает выплату с определенной доли имущества, тем более в размере 2,5 %", — говорится в обращении.

Кроме того, упомянутые "кораниты" обвиняются в попытках доказать, "что достоверные хадисы пророка Мухаммада не могут восприниматься всерьез". Единственная священная книга, которую они признают, – Коран.

В подкрепление своих доводов возмущенные муфтии предоставили ссылку на интервью Арслана Садриева, в котором он отстаивает необходимость реформ. "Проповедуемая ими "новая, модернизированная модель ислама" подрывает основы веры и сеет смуту в умах малообразованной части мусульман", — убеждены авторы обращения к Гайнутдину.

Они предупреждают, что раскол впоследствии может привести к обособлению некоторых верующих в отдельные секты, а также к их радикализации.

Муфтий Татарстана: время решить вопрос

Авторов письма поддержал глава независимого (не входящего в СМР и другие централизованные исламские организации) и одного из крупнейших в России Духовного управления мусульман Татарстана муфтий Камиль Самигуллин. Он уточнил, что призывы к подобным реформам не новы. Но в действиях "коранитов" муфтий тоже видит признаки сектантства.

"У сект есть два основных признака. Первый – они постоянно видоизменяются. Второй – они делятся — на группы и подгруппы… Неприятно, что все это делается под маской ислама и со стороны тех людей, которые относят себя или какое-то время относили к религиозным деятелям", — сетует в беседе с РИА Новости Самигуллин.

Впрочем, он уверен, что для знатоков вероучения сеющие смуту реформаторы не представляют опасности: история показывает, что "люди Сунны всегда побеждали сектантов".

"Приятно, что муфтии, многих из которых я знаю лично, подняли этот вопрос ("коранитов" – ред.). Они долго молчали, но теперь пришло время, когда нужно решить этот вопрос. Надеюсь, что согласие восторжествует", — выразил надежду муфтий.

Съезд Совета муфтиев России: защита Сунны

Ответ не заставил себя долго ждать. Через несколько дней после публикации обращения в Москве прошел V съезд Совета муфтиев России. Его председатель Равиль Гайнутдин заявил, что мусульманское духовенство категорически не приемлет попытки некоторых "околоисламских деятелей отвергнуть Сунну" как второй по значению после Корана источник мусульманского богословия и религиозного права.

"Мы призываем не поддаваться на всевозможные провокации деструктивных сект, организаций и отдельных людей, которые осознанно и неосознанно, по недостаточной образованности или злому умыслу, пытаются еще больше расколоть нашу общину, посеять вражду и ненависть между людьми", — заявил Гайнутдин, выступая перед участниками съезда.

В то же время он признал "широту взглядов и плюрализм мнений внутри суннитской традиции, возможность и даже необходимость развития мусульманского богословия и религиозного права, которое должно основываться на глубоких и аргументированных научных исследованиях специалистов".

Участники съезда единогласно переизбрали муфтия шейха Равиля Гайнутдина своим председателем, а также приняли итоговую резолюцию, в которой поддержали своего лидера.

Угроза целостности СМР

"Отрицание Сунны – это открытое невежество в отношении всего научного наследия исламской цивилизации, это отрицание целых отраслей наук, знаний о традициях передачи вероучения, о текстах хадисов", — подчеркнул РИА Новости первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов.

Он также заверил, что, хотя "кораниты" и вербовали сторонников на площадках ДУМ РФ, целостности организации ничто не угрожает. Об этом, в частности, свидетельствует единогласное принятие решений на V съезде СМР.

"Дискуссионность" ислама

Согласие с Аббясовым в комментарии РИА Новости выразил и председатель ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области муфтий Дамир Мухетдинов, участвовавший в организации мероприятий на официальных площадках ДУМ, на которых выступали и так называемые "кораниты". "Съезд закончился миролюбиво, спокойно, без каких-либо громких заявлений, отстранений с должностей, ликвидации организаций. А это значит, что участники съезда осознают необходимость вести дальнейший диалог в научной, дискуссионной плоскости", — отметил муфтий.

Объясняя, каким образом "кораниты" получили доступ к площадкам ДУМ, Мухетдинов отметил, что организаторами этих мероприятий были не только мусульманские организации, но и представители МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета. Поэтому возможность выступить получали исламоведы и ученые, способные "представить совершенно разные взгляды по одному и тому же вопросу".

"Можно создать аналогичное письмо с подписантами, которые, наоборот, являются сторонниками, последователями тех ученых-исламоведов и теологов, против которых выступают авторы обращения. У нас нет папы Римского, который мог бы отделить правоверие от ереси и заблуждений. Ислам с момента основания был дискуссионным. Поэтому этот вопрос лежит в научно-богословской плоскости", — говорит Мухетдинов.

Он считает, что именно научная дискуссия помогает мирно решать вопросы, избегая насилия, убийств и попыток вывести из лона ислама каких-либо мусульман.

Обвиняемые: "поиск выхода"

В свою очередь, фигуранты письма отвергают обвинения в отрицании Сунны и столпов ислама, к которым относится пятикратный намаз. Так, бывший первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров заявил РИА Новости, что он и его единомышленники "ни с кем не ссорятся", а все происходящее он считает просто "дискуссией".

"Дело в том, что рационалистические и буквалистские подходы борются внутри ислама столько, сколько существует сам ислам… Имам Абу Ханифа считается самым главным богословом в суннитском мире, и если даже его в свое время буквалисты обвиняли в том, что он является "нововведенцем" и даже выставляли его безбожником, то что уж говорить о нас, простых смертных. То, что происходит, – это нормальная дискуссия. Исламский мир переживает сегодня не лучшие времена, находится на интеллектуальных задворках мира. Мы ищем выход из этого тупика, ставим вопросы — и ищем на них ответы. И то, что оппонирующая сторона нам отвечает, я это воспринимаю как часть широкой дискуссии", — сказал Батров.

Борьба идей и "голословность" обвинений

Неоднозначно отнесся к обнародованному обращению и исламовед, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья института востоковедения РАН Аликбер Аликберов. По его мнению, письмо свидетельствует лишь о политической борьбе внутри исламской среды.

"Никакого отношения к "коранитам" или "некоранитам" эта ситуация не имеет. Подобная борьба всегда шла. У разных муфтиятов конкурентные отношения друг с другом. В письме исламовед Тауфик Ибрагим назван "коранитом". Это голословное обвинение, ведь он написал книгу "Жизнь пророка Мухаммада", основанную на хадисах и истории пророка. Нельзя говорить, что он каким-то образом не следует Сунне", — подчеркивает эксперт.

По его словам, все стали свидетелями очередного столкновения сторонников обновления и академистов-традиционалистов. "Одни хотят реформ, заявляя, что современный ислам — средневековый. А другие считают, что нельзя ничего менять, необходимо следовать традициям максимально точно. Это идеологическая борьба. Все остальное – ярлыки", — уверен эксперт.

А в самих богословских спорах он не видит ничего плохого. "Пока все происходит в мирной плоскости, поэтому не стоит драматизировать ситуацию. Дискуссии не угрожают целостности Совета муфтиев России. Они лишь свидетельствуют о поляризации мнений. Плохо это лишь в том смысле, что у российских мусульман и так много разных полюсов", — констатирует Аликберов.