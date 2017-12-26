Патриарх Кирилл скорбит в связи с ДТП у метро "Славянский бульвар"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП у метро "Славянский бульвар" и призвал людей заботиться друг о друге.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы — по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах. Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем". В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования близким и родственникам погибших, а также всем тем, кого коснулась эта страшная беда. Случившееся в очередной раз напоминает нам о зыбкости человеческого бытия, о необходимости бережно заботиться друг о друге и чувствовать особую ответственность перед Богом и обществом за жизнь и здоровье ближних", — говорится в патриаршем соболезновании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ также молится о том, чтобы Господь "по великой Своей милости ниспослал скорейшее исцеление пострадавшим" и упокоил души погибших.