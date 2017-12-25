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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Православному приходу на Урале грозит штраф за незаконную реставрацию

16:4225.12.2017
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© Фото : предоставлено общиной храма Рождества Христова в селе ЛиповскомХрам Рождества Христова в селе Липовском Режевского района Свердловской областиХрам Рождества Христова в селе Липовском Режевского района Свердловской области
© Фото : предоставлено общиной храма Рождества Христова в селе Липовском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Приходу во имя Рождества Христова, расположенному в селе Липовском Режевского района Свердловской области, грозит крупный штраф за восстановление православного храма не в соответствии с законодательными нормами.

На сайте Екатеринбургской епархии говорится, что храм во имя Рождества Христова был воздвигнут в Липовском в 1833-1839 годах, юридически его не закрывали, но службы не проводились с 1937 по 1998 год. В 2001 настоятелем храма стал Сергий Слепухин. Он рассказал РИА Новости, что храм постепенно разрушался с 1960-х, а восстанавливали его силами прихожан.

"Восстанавливали своими силами. Люди собрали деньги. Внутри храма мы работы провели", — сказал настоятель, отметив, что ранее приход взял на себя охранное обязательство, по которому следовало подготовить и согласовать проект, после чего в течение 2015-2016 годов восстановить объект. По словам протоиерея Слепухина, именно отсутствие проекта и его согласования было поставлено в вину приходу надзорным ведомством. Вместе с тем, как он отметил, оплатить разработку проекта приход и прихожане не в состоянии. Сейчас храм открыт, но его ремонт заморожен.

Начальник отдела правовой и организационной работы Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова уточнила РИА Новости, что плановая проверка храма была завершена в ноябре.

"После окончания плановой проверки в отношении объекта было установлено, что, в целом, он не в очень хорошем состоянии. Внутри исторические фрески были забелены. Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.13 КоАП ("нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия"). После этого материалы направят в суд, который определит меру наказания", — отметила она.

Древлехранитель Екатеринбургской епархии иерей Сергий Никитин рассказал РИА Новости, что сейчас на ее территории находятся 50 объектов, подобных упомянутому храму. По его словам, все восстановительные работы на них проводятся в рамках действующего законодательства.

"Епархия ведет также работу со священнослужителями как на курсах повышения квалификации, так и на различных методических семинарах. К сожалению, от человеческого фактора никто не застрахован. Видимо, это и случилось в данной ситуации. Сама ситуация, безусловно, на контроле. Мы предпримем все меры для того, чтобы восстановить данный храм. Испокон веков храмы создавались всем миром, и я думаю, что восстанавливать храм необходимо также всем миром", — отметил Никитин.

Сам суд пока не состоялся. Как пояснил протоиерей Сергий Слепухин, если работы, проведенные в храме, будут рассматриваться в качестве действий юридического лица, то сумма штрафа может составить 200 тысяч рублей, а если в качестве действий лица должностного, на что надеются он и прихожане, то в десять раз меньше.

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