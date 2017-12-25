Папа Римский призвал сделать мир более человечным

РИМ, 25 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск обратился к верующим с традиционным рождественским посланием и благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру"), призвав увидеть Младенца Христа в лицах детей, прежде всего в затронутых конфликтами и бедствиями регионах мира, в том числе Ближнего Востока, Сирии и Украины.

С балкона собора Святого Петра в Ватикане он поздравил тысячи верующих, заполнивших площадь перед базиликой, с Рождеством.

По словам понтифика, сегодня, "пока в мире дуют ветра войны" и продолжается упадок личности, окружающей среды и социальной сферы, Рождество "взывает к нам увидеть Младенца Христа в лицах детей", особенно тех, для кого, как и для Иисуса в Вифлееме, не оказалось места.

"Мы видим Иисуса в детях на Ближнем Востоке, что продолжают страдать от обострения конфликта между израильтянами и палестинцами", — сказал папа Франциск.

По его словам, христиане просят у Господа мира для Иерусалима и всей Святой земли и молятся за то, чтобы" у всех сторон "возобладало желание возобновить диалог и удалось наконец прийти к решению на основе переговоров, которое позволит двум государствам мирно сосуществовать в рамках взаимно и международно признанных границ."

"Мы видим Иисуса в лицах сирийских детей, все еще отмеченных кровавой войной этих лет", — сказал он, выразив надежду на то, что Сирия "сможет восстановить уважение достоинства каждого человека".

"Мы видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия на Украине и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся о том, чтобы Господь как можно скорее даровал мир этой дорогой стране", — сказал папа Бергольо.

Понтифик выразил надежду на возобновление мирного сосуществования различных слоев общества в Венесуэле, а также на то, что сторонам кризиса "на Корейском полуострове удастся преодолеть противоречия и взрастить взаимное доверие в интересах всего мира".

"Мы видим Иисуса в детях во всех частях света, где миру и безопасности угрожают новые конфликты и столкновения", — заявил он, напомнив о детях в странах Африки, в Ираке и Йемене, Мьянме и Бангладеш.

По его словам, в глазах этих детей можно увидеть драму вынужденных мигрантов, рискующих своими жизнями и отправляющихся в путь, который иногда заканчивается трагедией.

Понтифик добавил, что необходимо "сделать наш мир более человечным, более достойным для детей сегодняшнего и завтрашнего дня".