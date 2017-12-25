В Грузии отмечают 40-летие со дня интронизации патриарха Илии Второго

ТБИЛИСИ, 25 дек — РИА Новости. В кафедральном храме Светицховели в городе Мцхета проходит торжественная литургия, приуроченная к празднованию 40-летия интронизации патриарха Илии Второго, сообщили в патриархии Грузии.

"В храме проходит служба в связи с празднованием юбилея интронизации католикос-патриарха Грузии Илии Второго", — заявил журналистам представитель патриархии в храме.

Поздравить патриарха пришли представители грузинских властей и оппозиции, а так же президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"От всего сердца поздравляю с юбилейным праздником. Четыре десятка назад мало кто осознавал то, что является сегодня для всех ясным – что ваша интронизация станет наиважнейшим явлением в нашей истории за последние десятилетия", — сказано в распространенном администрацией президента заявлении.

По данным грузинского Первого канала, грузинского патриарха также поздравила королева Великобритании Елизавета II. Ее поздравительное письмо распространило посольство Великобритании в Грузии.

"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в Лондоне в 2011 году. Я рада, что отношения между нашими народами углубляются. Желаю вам здоровья и счастья", — сказано в поздравительном письме королевы.

Юбилей интронизации патриарха планировалось торжественно праздновать с участием православных делегаций со всего мира, однако в мае патриарх отменил все запланированные торжества из-за "нестабильной ситуацией в мире".