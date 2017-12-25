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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"По три храма в день": через 30 лет количество церквей в России удвоится

13:0325.12.2017
(обновлено: 13:39 25.12.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкУспенский собор. Архивное фотоУспенский собор. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Согласно статистике, в Русской православной церкви открывается по три храма в день, и если строительство продолжится теми же темпами, то через 25-30 лет количество церквей в России удвоится, достигнув дореволюционного уровня, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Колокола для нового храма. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ОАО "Сибирская аграрная группа"
РПЦ ежегодно открывает до полутора тысяч новых храмов, заявил патриарх
"За эти неполные 30 лет мы построили свыше 30 тысяч храмов, то есть на протяжении всего этого периода мы строили или восстанавливали из руин по тысяче храмов в год, или по три храма в день. Эта статистика касается всей Русской православной церкви на территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, других республик Средней Азии, Прибалтики и дальнего зарубежья. В дальнем зарубежье, включая Русскую зарубежную церковь, у нас сейчас около 900 храмов в 60 странах", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, эта статистика беспрецедентна. "У нас сейчас количество храмов подходит к 40 тысячам. При такой скорости через 30 лет у нас будет 70 или 80 тысяч храмов. Количество монастырей сейчас уже более 900, а до революции их было около полутора тысяч — значит, мы уже перешли серединный рубеж. Но мы строим храмы и создаем монастыри не для того, чтобы нагнать какие-то цифры, и не для того, чтобы создать впечатляющую статистику, а потому что это требуется людям", — подчеркнул иерарх.

Он убежден, что со временем храмы не опустеют. "Нельзя забывать, что большинство из построенных 30 тысяч храмов были созданы на народные деньги. Это деньги как рядовых верующих, так и бизнесменов или крупных компаний. Но никогда храм не строится просто на пустыре, он никогда не строится просто как памятник архитектуры или искусства. Храм всегда строится для людей. Более того, сначала появляется община, очень часто она начинает служить в каком-нибудь вагончике и потом только собирает средства на то, чтобы построить храм. Поэтому я думаю, что нас совершенно напрасно пытаются пугать тем, что храмы будут пустовать", — добавил председатель ОВЦС.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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garrilord
Враги народа. правильно Советы с ними обходилсь
14:00
25.12.2017
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Будущее Страны
Кстати, согласно Гитлеровскому плану ОСТ предполагалось лишить выживших советских граждан доступа к медицине и образованию, но при этом построить множество церквей и всячески поощрять религиозность.
13:59
25.12.2017
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Будущее Страны
Количество школ и больниц постоянно сокращается, зато растёт число сооружений религиозного культа. Властям выгодно иметь забитый, необразованный народ.
13:58
25.12.2017
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zanfiroff
Слава Богу! Но все таки какие раны нанесла стране революция и советская власть. Долгие 130 лет после 1917го и 60 после 1987го - чтобы восстановить дореволюционный статус кво.... Хотя с другой стороны, количество тех же католических и протестантских храмов на западе - уменьшается. Может трагедия 1917го года - в итоге сыграла на руку нам. Не дало "зажиреть" духовности и превратиться в нечто иное.
13:57
25.12.2017
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andrew-votchel
Если количество храмов через тридцать лет, сравняется с дореволюционным показателем, история с православием повторится.
13:40
25.12.2017
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Михаил С
Пусть лучше удвоится колличество детских садов, школ, и больниц . Пусть удвоится количество хороших дорог. Пусть удвоится зарплата у населения и пенсии у пенсионеров. Вот о чем надо заявлять!!
13:37
25.12.2017
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И.В.
Даешь по 10 храмов в день!!! Кто больше?!
13:21
25.12.2017
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xeph9i_bc9ika9i
Мракобесие крепчает!
13:05
25.12.2017
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