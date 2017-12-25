"По три храма в день": через 30 лет количество церквей в России удвоится

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Согласно статистике, в Русской православной церкви открывается по три храма в день, и если строительство продолжится теми же темпами, то через 25-30 лет количество церквей в России удвоится, достигнув дореволюционного уровня, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

"За эти неполные 30 лет мы построили свыше 30 тысяч храмов, то есть на протяжении всего этого периода мы строили или восстанавливали из руин по тысяче храмов в год, или по три храма в день. Эта статистика касается всей Русской православной церкви на территории России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, других республик Средней Азии, Прибалтики и дальнего зарубежья. В дальнем зарубежье, включая Русскую зарубежную церковь, у нас сейчас около 900 храмов в 60 странах", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"

По его словам, эта статистика беспрецедентна. "У нас сейчас количество храмов подходит к 40 тысячам. При такой скорости через 30 лет у нас будет 70 или 80 тысяч храмов. Количество монастырей сейчас уже более 900, а до революции их было около полутора тысяч — значит, мы уже перешли серединный рубеж. Но мы строим храмы и создаем монастыри не для того, чтобы нагнать какие-то цифры, и не для того, чтобы создать впечатляющую статистику, а потому что это требуется людям", — подчеркнул иерарх.

Он убежден, что со временем храмы не опустеют. "Нельзя забывать, что большинство из построенных 30 тысяч храмов были созданы на народные деньги. Это деньги как рядовых верующих, так и бизнесменов или крупных компаний. Но никогда храм не строится просто на пустыре, он никогда не строится просто как памятник архитектуры или искусства. Храм всегда строится для людей. Более того, сначала появляется община, очень часто она начинает служить в каком-нибудь вагончике и потом только собирает средства на то, чтобы построить храм. Поэтому я думаю, что нас совершенно напрасно пытаются пугать тем, что храмы будут пустовать", — добавил председатель ОВЦС.