Патриарх Кирилл напомнил политикам, что человек — не животное

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал современных российских политиков не забывать о том, что "человек — это не животное".

"Удивительным образом сегодня, чтобы понравиться людям, политики говорят постоянно только об экономическом факторе как самом-самом главном. Конечно, власть и существует для того, чтобы решать экономические, в том числе, проблемы", — сказал предстоятель после совершения литургии в храме Торжества Православия в Алтуфьеве.

Однако важно понимать, что у человека должны быть высочайшие запросы — запросы духа и разума, отметил патриарх.

По словам предстоятеля, если общество формируется таким образом, что эти запросы игнорируются, то "тогда ничего доброго не получится". "Даже в том случае, если мы станем очень богатыми, очень экономически успешными и если планка нашего потребления будет постоянно подниматься", — добавил он.