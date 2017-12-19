Еврейский конгресс недоволен вхождением "правых" в правительство Австрии

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил глубокую озабоченность по поводу вхождения правой Австрийской партии свободы, возглавляемой Хайнцом-Кристианом Штрахе, в правительственную коалицию с правоцентристской Австрийской народной партией федерального канцлера Себастьяна Курца.

"Австрийская партия свободы давно известна своим антисемитизмом и ксенофобией, и мы озабочены тем фактом, что её представители будут контролировать министерства нового австрийского правительства. Однако мы надеемся, что несмотря на сложившуюся ситуацию, канцлер и его однопартийцы из Народной партии смогут обуздать элементы нетерпимости внутри Партии свободы", — приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

Глава ЕЕК также отметил, что Партия свободы уже предпринимала попытки исправить эти особенности своего прошлого и идеологии, но чтобы пересмотреть свое отношение к партии, еврейской общине нужно увидеть конкретные шаги, доказывающие, что это не очередной рекламный трюк, в ином случае Партия свободы останется для евреев Австрии неприемлемой.

"Партия свободы не может использовать еврейскую общину в качестве "фигового листа" для своих политических игр и обязана продемонстрировать толерантность и благожелательное отношение ко всем общинам и меньшинствам", — подчеркнул президент ЕЕК.

Новое правительство Австрии во главе с самым молодым канцлером в истории республики — 31-летним Себастьяном Курцем — в понедельник было приведено к присяге. С 2017 по 2021 годы в Австрии будет править коалиционное правительство консервативной Австрийской народной партии во главе с Себастьяном Курцем и правой Австрийской партии свободы, чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе стал вице-канцлером и министром спорта одновременно.

Главой МИД республики назначена 52-летняя независимый кандидат доктор Карин Кнайссль. Минобороны по предложению "правых" возглавил бывший военный Марио Кунасек, МВД страны перешло в руки генерального секретаря "свободников" Герберта Кикля.