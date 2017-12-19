Патриарх Кирилл рассказал о своем понимании чести

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отделять понятия чести и достоинства человеческой личности от понятия совести — нравственного закона. Во вторник, в день памяти святителя Николая Чудотворца, предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

"Если открыть знаменитый толковый словарь Даля, то для слов "честность" или "честь" мы найдем следующее определение: честь — это чистая совесть, это достоинство. <…> Но в светском взгляде на человеческое достоинство нет ничего, что связывало бы достоинство или честь с совестью", — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся с проповедью.

Он отметил, что понятие "достоинство человеческой личности" является краеугольным в современном нерелигиозном философском взгляде на жизнь, и именно из понимания человеческого достоинства проистекает теория прав человека, когда "каждый человек обладает достоинством, а вместе с тем и правами". Вместе с тем, признал предстоятель, в этой парадигме "не существует никакой внутренней связи между нравственной природой, нравственным законом и достоинством человека, а потому нет и никакой ответственности".

"Достоинство человеку присуще автоматически, а значит, ему автоматически присущи и все права. Каким бы человек ни был, хорошим или плохим, он находится в защищенном состоянии, потому что от него ничего не требуется, он по природе своей обладает и достоинством, и правами. А вот апостол Павел учит нас другому: честность там, где чистая совесть. И удивительно, что и Даль в своем толковом словаре связывает эти понятия, почти повторяя апостола Павла: не могут быть честь и достоинство без чистой совести", — рассказал глава РПЦ.

По его мнению, именно на том, что достоинство и права человека отрываются от его нравственной природы и нравственной ответственности, и основывается "главное заблуждение современной цивилизации". Предполагается, продолжил патриарх, что каждый, обладая правами и достоинством, совсем не ответственен перед своей совестью, такого понятия "вообще не существует". В результате, по его словам, получается, что "люди, устремляясь к достижению благ этого мира, попирают свое нравственное достоинство".

"Разве можно связать достоинство и нравственное начало, с одной стороны, с таким ростом преступности, с таким цинизмом в поведении? Я уж не говорю о страшных проявлениях внутреннего зверя в человеке, когда он совершает преступные деяния, убивая ни в чем не повинных людей. Мы знаем, как сейчас страдает от терроризма весь род человеческий. Так сколько ж еще страданий нужно пройти, сколько испытаний — войнами, конфликтами, террористическими актами, разрушением человеческих отношений, — чтобы осознать простую истину, которой учит нас сегодня апостол Павел: не может быть чести и достоинства без соотнесения этих понятий с голосом человеческой совести", — заключил патриарх.

В день памяти святителя Николая в Москве проходит традиционная благотворительная акция "День милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах находящимся". Ее целью, как отметили в патриархии, является "привлечение церковной и светской общественности к христианскому попечению о лицах, находящихся в местах лишения свободы". Традиция проведения в столице подобной благотворительной акции с совершением особых молебнов о заключенных установилась в последние годы.