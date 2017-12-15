Глава Стокгольмской католической епархии признан "Шведом года"

СТОКГОЛЬМ, 15 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Обладателем титула "Швед года", присваиваемого 12-й год подряд известным местным журналом "Фокус", признан в 2017 году шведский кардинал Андерс Арборелиус за роль в диалоге между коренными и вновь прибывшими шведами.

"Представлять католическую церковь в стране, идентичность которой в первую очередь светская и во вторую протестантская, требует бесстрашия. Как глава Стокгольмской католической епархии Швед года сыграл центральную роль в диалоге между коренными и вновь прибывшими шведами", — пояснили свой выбор члены жюри, решение которых опубликовано на сайте журнала.

Епископ Арборелиус, которому 68 лет, возглавляет епархию в Стокгольме с 1998 года. Он стал первым шведом на этом посту с 1500-х годов. В мае этого года он стал также первым шведом, которому присвоили титул кардинала. Сам кардинал ранее говорил шведским СМИ, что считает, что католическая церковь растет в Швеции в связи с иммиграцией в страну, и что католики ведут диалог об интеграции с представителями других религий, а также среди шведов и тех иммигрантов, которые живут в стране не первое десятилетие и которые бы смогли сыграть большую роль в оказании помощи новым иммигрантам.

"Мы, шведы, сталкиваемся с трудностями в поиске точек соприкосновения с теми, кто сюда приезжает. Это во многом зависит от того, что нам сильно не хватает более глубокой общей базы ценностей. У нас культура консенсуса, но когда требуется нечто более глубокое, то у нас этого нет. Мы повторяем слова "об открытом обществе" и о другом, не зная на самом деле, что это означает", — сказал епископ, рассуждая о религии и об интеграции. Кардинал считает, что у католического прихода можно научиться тому, что самые разные люди могут жить вместе, когда у них есть один и тот же идеал — вера. Он также заметил, что религия почти всегда рассматривается в Швеции как препятствие для интеграции и что это ошибочная позиция.

Журнал "Фокус" поясняет, что для того, чтобы получить титул требуется, согласно принятым правилам, чтобы деятельность обладателя обратила на себя внимание и "изменила Швецию к лучшему". При этом не требуется, чтобы награжденный был широко известным в стране человеком. Швед года выбирается специально созданным жюри, которое состоит из специалистов разных научных областей, а также представителей общественной и деловой жизни.