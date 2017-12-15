Глава Стокгольмской католической епархии признан "Шведом года"

СТОКГОЛЬМ, 15 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Обладателем титула "Швед года", присваиваемого 12-й год подряд известным местным журналом "Фокус", признан в 2017 году шведский кардинал Андерс Арборелиус за роль в диалоге между коренными и вновь прибывшими шведами.
Епископ Арборелиус, которому 68 лет, возглавляет епархию в Стокгольме с 1998 года. Он стал первым шведом на этом посту с 1500-х годов. В мае этого года он стал также первым шведом, которому присвоили титул кардинала. Сам кардинал ранее говорил шведским СМИ, что считает, что католическая церковь растет в Швеции в связи с иммиграцией в страну, и что католики ведут диалог об интеграции с представителями других религий, а также среди шведов и тех иммигрантов, которые живут в стране не первое десятилетие и которые бы смогли сыграть большую роль в оказании помощи новым иммигрантам.
Журнал "Фокус" поясняет, что для того, чтобы получить титул требуется, согласно принятым правилам, чтобы деятельность обладателя обратила на себя внимание и "изменила Швецию к лучшему". При этом не требуется, чтобы награжденный был широко известным в стране человеком. Швед года выбирается специально созданным жюри, которое состоит из специалистов разных научных областей, а также представителей общественной и деловой жизни.