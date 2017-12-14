В РПЦ заявили, что продолжат диалог с властями о выводе абортов из ОМС

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Позиция Русской православной церкви в отношении абортов остается неизменной, речь в первую очередь идет о прекращении финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что в вопросе запрета абортов ничего нельзя "ломать через колено" и нужно взвешенно подходить к проблеме, иначе "махровым цветом" будут расти подпольные операции, наносящие колоссальный ущерб здоровью женщин. Ранее участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране. Осенью 2016 года ее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Изложенная президентом точка зрения основана на широко распространенной в мире практике и той точке зрения, которая пока доминирует в нашем обществе. Конечно, Церковь считает аборты злом и выступает против их совершения. Не думаю, что кто-то из верующих людей скажет, что поддерживает эту практику", — сказал Легойда.
Он также обратил внимание на то, что движение "За жизнь!" не только занимается сбором подписей за запрет абортов, "эти люди помогают одиноким мамам, малоимущим семьям и маленьким детям, одним из главных направлений их работы является профилактика абортов".