В РПЦ заявили, что продолжат диалог с властями о выводе абортов из ОМС

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Позиция Русской православной церкви в отношении абортов остается неизменной, речь в первую очередь идет о прекращении финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отметил, что в вопросе запрета абортов ничего нельзя "ломать через колено" и нужно взвешенно подходить к проблеме, иначе "махровым цветом" будут расти подпольные операции, наносящие колоссальный ущерб здоровью женщин. Ранее участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране. Осенью 2016 года ее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Изложенная президентом точка зрения основана на широко распространенной в мире практике и той точке зрения, которая пока доминирует в нашем обществе. Конечно, Церковь считает аборты злом и выступает против их совершения. Не думаю, что кто-то из верующих людей скажет, что поддерживает эту практику", — сказал Легойда.

При этом он подчеркнул, что в диалоге с представителями властями позиция Русской православной церкви остается неизменной. " Она заключается, прежде всего, в выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования; к сожалению, то, что операции по прерыванию беременности финансируются из фонда ОМС, позволяет в том числе воспринимать аборты как общественную норму", — подчеркнул председатель отдела.

Он также обратил внимание на то, что движение "За жизнь!" не только занимается сбором подписей за запрет абортов, "эти люди помогают одиноким мамам, малоимущим семьям и маленьким детям, одним из главных направлений их работы является профилактика абортов".

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ранее заявляла, что средства, которые могли бы высвободиться из системы ОМС в случае выведения из нее абортов, невелики и не имели бы существенного влияния на бюджет. Замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил, что Минздрав РФ не поддерживает выведение из системы ОМС абортов, так как эта мера приведет к дискриминации отдельных категорий женщин. Экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве, решения которой носят рекомендательный характер, в свою очередь решила отклонить общественную инициативу о выведении абортов из системы ОМС в России.