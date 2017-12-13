"Без панегириков царям": проект "Россия - моя история" защитили от критиков

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Создатели мультимедийных парков "Россия – моя история" в среду публично ответили на обвинения в "неточностях" со стороны Вольного исторического общества (ВИО) и подвели предварительные итоги просветительского проекта, отметившего пять лет с момента создания.

Проект по созданию исторических парков в регионах страны реализуется при поддержке Патриаршего совета по культуре и администрации президента РФ. Сейчас "Россия — моя история" — это четыре главные интерактивные экспозиции, охватывающие всю отечественную историю: "Рюриковичи 862-1598", "Романовы 1613-1917", "От великих потрясений к Великой Победе 1917-1945" и "Россия — моя история 1945-2016". Появившись впервые в 2013 году в Московском Манеже, парки-выставки затем "пошли" в регионы": только в текущем году было открыто 16 подобных экспозиций, от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. В общей сложности исторические парки с момента создания посетили более 4 миллионов человек.

Седьмого декабря на сайте Вольного исторического общества было опубликовано обращение на имя министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, в котором авторы указали на ряд, по их мнению, исторических несоответствий в представленных тематических сюжетах и призвали Минобразования организовать "публичную профессиональную экспертизу выставок". Копия письма была адресована председателю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову).

На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" инициаторы и участники проекта "Россия — моя история" — в их числе ученые-историки, директора музейно-выставочных комплексов, учителя и преподаватели — ответили на вопросы и претензии "вольных историков".

"Критические замечания постоянно к нам приходят, мы их разбираем на заседаниях наших советов, с чем-то мы соглашаемся, что-то мы признаем не совсем верным. Но когда мы прочли критику Вольного исторического общества, то, честно говоря, пришли в полное недоумение… На таком уровне вести дискуссию, конечно, достаточно сложно", — заметил епископ Тихон. Тем не менее, участники брифинга устроили разбор всех замечаний по пунктам.

На официальной странице ВИО в социальной сети "ВКонтакте" говорится о том, что Вольное историческое общество — это "объединение представителей социогуманитарных наук, главной целью которого является содействие распространению научных представлений о прошлом, о роли и задачах исторической науки в жизни современного общества".

"Панегирический уклон"

Представители Вольного исторического общества, в частности, интересуются тем, "чем вызван панегирический уклон в изображении всех без исключения царей".

"Вопрос некорректный, с подтекстом, — считает директор Института российской истории РАН Юрий Петров. — Якобы авторы проекта хотят поставить власть в исключительное положение, всячески обелить ее и поставить вне критики. Но этого на выставке нет. Все цари, независимо от того вклада, который они внесли в историю страны, показаны достаточно многосторонне: у них были и сильные стороны, и трагические ошибки, и преступления, прямо скажем, тоже были. Я не вижу оснований говорить о том, что цари здесь стоят на некоем пьедестале, из содержания выставки это не вытекает".

"Думы о России"

В частности, это касается Ивана Грозного, Петра Первого, Николая Второго, Петра Третьего, императриц XVIII века и других руководителей государства.

В письме историков ВИО также задается вопрос о том, "почему никто, кроме правителей, с точки зрения создателей выставки, не наделен правом думать о благе России".

"И общественные деятели, и дипломаты, и революционеры, и консерваторы — есть вся гамма общественных настроений в стране в тот и ли иной период. Все российское общество на выставках представлено достаточно полно, содержательно и, самое главное, корректно", — заметил на это Юрий Петров.

О том, "кто, о чем и как думал и что делал для России", можно узнать из экспозиционных материалов, добавили участники брифинга. Рассказ о государственных деятелях, ученых, политиках, военачальниках, писателях, композиторах и других известных соотечественниках присутствует во всех залах экспозиций "Романовы" и "XX век" в разделах "Лица эпохи" и "Культура".

"Обеление Ивана Грозного"

"Нам, например, бросают упрек в том, что в период Ивана Грозного не рассказано о взятии Казани. Но у нас целый раздел посвящен взятию Казани. Нам говорят о том, что обеляется Иван Грозный, но сейчас здесь (на брифинге – ред.) расскажут, сколько статей у нас, которые рассказывают об ужасах опричнины, об убийствах неповинных людей, о кровавом и страшном Новгородском походе", — отметил епископ Тихон.

Так, в экспозиции "Россия – моя история" есть отдельный стенд, посвященный опричнине. В нем – отдельные статьи, в том числе, о Малюте Скуратове, собственно об опричнине, об убийстве святителя Филиппа и псковского преподобномученика Корнилия.

Представители ВИО далее обращают внимание на то, что в мультимедийном историческом парке используется "совершенно фантастическая и абсолютно маргинальная концепция "информационной войны" со стороны злонамеренных иноземцев, жертвой которой якобы сделался образ московского государя".

Отвечая на это обвинение, создатели экспозиции привели в пример, в частности, книгу докторов исторических наук Зимина и Хорошкевича "Россия времен Ивана Грозного", вышедшую в академическом издательстве "Наука" в 1982 году. В ней говорится о "летучих листках" — главном инструменте информационной войны против Русского царства и Грозного. Профессора писали, что "общественное мнение Европы формировали многочисленные "летучие листки", изображавшие Ивана IV чудовищем".

Декабристы и иностранные разведки

Австрийский историк Андреас Каппелер, изучавший западные памфлеты против Ивана Грозного, обнаружил в архивах более 60-ти "летучих листков", относящихся ко времени Ливонской войны, в которых царь и все русское общество представлены в предельно негативном свете – как варвары, несущие угрозу просвещенной Европе. По данным Каппелера, такая информационная продукция отпечатывалась в походных армейских типографиях, которыми заправлял польский дворянин Лапчинский. В одной из записок говорится о том, что в ходе похода опричников на Новгород "московиты" убили 700 тысяч человек, — при том что население города составляло тогда примерно 30 тысяч жителей (по некоторым источникам, до 60-ти тысяч).

"Обвинение в адрес декабристов, якобы сотрудничавших с иностранными разведками, — подкреплено ли документально? Находит ли подтверждение во всем корпусе сохранившихся источников?" — говорится в письме Вольного исторического общества.

Однако, по словам авторов проекта "Россия – моя история", "никогда даже упоминания об иностранных разведках в материалах, связанных с декабристами, в экспозиции не было".

"Да, у нас есть оценки, — и это тоже историографическая традиция, — о том, что декабристы являлись членами масонских лож, в этом ничего удивительного нет… Но относительно того, что якобы декабристам приписывается связь с иностранными разведками, — этого действительно нет", — заявил член-корреспондент Российской академии образования, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

"Ересь жидовствующих"

"Когда мы ведем профессиональный разговор, дискуссию, мы должны все-таки основываться на фактах и не приписывать какие-то, извините меня, несуразности нашим оппонентам", — добавил он.

Участники пресс-конференции также прояснили на вопрос ВИО о том, "почему борьбе с "ересью жидовствующих" уделяется большое внимание"? А именно — что данной теме посвящена одна статья в коллаже, включающем в себя семь тем и статей.

Как отметил исполняющий обязанности ректора РГГУ Александр Безбородов, вопрос о борьбе с "ересью жидовствующих" является важной темой для истории государства и Церкви, и ему "уделено нормальное внимание, если всю экспозицию внимательно изучить".

"Понятно, что здесь есть (у ВИО – ред.) еще вопрос в вопросе – ну, надо успокоить коллег, — продолжил Безбородов. — В том плане, что историю надо просто немного поглубже изучать. "Ересь жидовствующих" — термин, принятый в науке, здесь у авторов, соавторов нет и намека на проявление антисемитизма и чего-то еще. Просто эту ересь надо изучить, историю Новгорода посмотреть, расхождения в трактовках Библии, изучить труды людей того периода, второй половины 15 века, чтобы понять, насколько это политически не заострено и насколько, с научной и исторической точек зрения, это крайне необходимо знать".

Иосифляне и нестяжатели

Еще один аргумент Вольного исторического общества: "разногласия внутри самой Церкви (нет ни слова о борьбе иосифлян с нестяжателями) всячески затушевываются".

Авторы мультимедийной выставки-парка и здесь напомнили, что об отношениях преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского (вторая половина XV – начало XVI века) "имеется отдельная статья в том же коллаже", где говорится и о ереси жидовствующих.

"Вопрос, почему Иосиф Волоцкий и Нил Сорский показаны, может быть, не в достаточно остром противостоянии? Наверное, хотелось бы поострее что-то такое, чтобы мы здесь изобразили. Я хочу сказать – об этом есть, есть о противостоянии этих людей", — сказал Александр Безбородов.

Вместе с тем он обратил внимание и на то, что в случае исследования деятельности и взаимоотношений Иосифа Волоцкого и Нила Сорского историографией есть и "много так называемых синтезирующих подходов".

"Они не только спорили, но и вели диалог. Если один, может быть, больше посвящал свои труды служению народу, то другой — аскетическому восприятию действительности и соответствующему поведению. Важно увидеть не только то, что разъединяло этих людей, но и то, что сегодня историческая наука видит общее", — заключил ректор РГГУ.

Аркаим и "протоцивилизация"

В письме Вольного исторического общества также ставится вопрос о том, согласятся ли профессионалы-археологи с "демонстрацией Аркаима как памятника "протоцивилизации" и фактически единственного памятника дославянского времени на территории России".

Однако в экспозициях исторического парка, отметили участники брифинга, нигде не присутствует формулировка "единственный памятник дославянского времени". Рассказ о древнем городе Аркаиме посвящен одному из важнейших археологических открытий 80-х годов прошлого века. Кто жил в Аркаиме, чем занимался – вопрос открытый для ученых, остается таковым он и в экспозиции.

Авторы мультимедийного проекта также сообщили, что в ближайшее время будут размещены материалы по таким историческим памятникам, как Херсонес, Дербент, Булгар. Они уже находятся в экспозиции региональных парков, но будут включены и в основную экспозицию.

Отвечая на вопрос ВИО о том, насколько изображение "славян, угро-финнов и скифов" единственными обитателями на территории России в раннем средневековье соответствует реалиям, историки заметили, что, помимо указанных народов, в экспозиции, представляющей древних обитателей территории Руси, присутствуют тюрки и балты. Их изображения предоставлены Институтом антропологии. Кроме того, в региональных экспозициях есть "дополнения, связанные с местной спецификой", как, например, в Махачкале.

Цитирование и реакция Минобрнауки

В ходе своего выступления епископ Тихон (Шевкунов) также коснулся обвинений со стороны ВИО в неточном цитировании.

"У нас в текстах экспозиции использовано более 6 тысяч цитат. Из этих 6 тысяч цитат нам указали на несколько неверных цитат. И оказалось, что, действительно, две ошибки мы совершили. Мы принесли извинения, это было в 2015 году, за цитату из архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) – это цитата довольно распространенная, но первоисточник мы так и не нашли; и цитату Отто фон Бисмарка. Мы убрали эти цитаты из экспозиции", — сказал глава Патриаршего совета по культуре.

В целом он заметил, что главной задачей проекта было "показать историю России максимально такой, какая она есть — без триумфализма, без фанфар, естественно, без очернительства". "История нашей страны изобилует и победами, и тяжелейшими поражениями, изобилует и достижениями несомненными, и трагическими ошибками. Все это мы взяли для себя как обязанность показать – показать, и по мере сил и возможностей, опираясь на мнения современников, на мнения историков, объяснить, а почему же так с нами происходило, где корни эти ошибок и где причины этих побед", — заключил представитель Русской церкви.

В свою очередь, директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Андрей Петров сообщил, что ведомство в прошлом году уже "рассмотрело вопрос о возможности использования исторических парков "Россия – моя история" в образовательном процессе, провело необходимое рецензирование этого контента, и выпустило соответствующие методические рекомендации, которые были направлены во все регионы России".

В своем заключении министерство отметило, что подобное начинание "очень востребовано", и речь идет о "серьезном, всероссийского масштаба проекте". "Не использовать это в интересах нашей системы образования, наших учеников, мягко говоря, неправильно. И мы будем это использовать, уже это используем в нашей работе", — заверил чиновник.